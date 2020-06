Necesidad los obliga a reapertura

Silvestre Juárez/ El Diario

Chihuahua.- Unos 2 mil comerciantes de la zona centro decidieron reabrir sus locales el próximo lunes ocho de junio, sin la anuencia de las autoridades, luego de más 70 días de sobrevivir sin ingresos, y la permanente exigencia de pago de las cuotas del IMSS, Infonavit, impuestos, servicios básicos, altas rentas y el sueldo de los trabajadores, entre otros.

El presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro), Joan Sarroca Rey, dijo a El Diario que esta fue una decisión difícil orillada “por la injusticia y falta de comunicación del Consejo Estatal de Salud”, de quien, agregó, nunca recibieron respuesta.

Sarroca Rey se quejó de que, con excepción de las plazas comerciales, todos los negocios están abiertos en la ciudad, y solo a ellos los obligaban a permanecer cerrados.

“Tener más de 70 días sin ingreso mata a cualquier empresa, y con ello a los empleos que tanta falta hacen en la ciudad” por lo que estar cerrados otros 15 días, otro mes, acabará de matar a las empresas”, alertó el presidente de Cocentro.

Dijo que la convocatoria al reinicio de labores se hizo para unos 2 mil negocios que están cerrados, y que generan alrededor de 25 mil empleos, aunque, dejó claro que se busca reiniciar con una plantilla mínima por establecimiento y cumpliendo un estricto protocolo de prevención de contagios.

Subrayó que esperan que la autoridad entienda que la reapertura es ya una necesidad latente, y que lo harán con todas las medidas de seguridad necesaria para evitar contagios de coronavirus, para lo cual ya disponen de un protocolo que fue divulgado entre los asociados.

Dijo que no sólo son ellos los que exigen la reapertura, sino también los restauranteros, las mismas plazas comerciales, centros nocturnos, bares, antros y otra cantidad que están ávidos de abrir.

Piden levantar cortinas el lunes y evitar clausuras

El presidente de Cocentro comentó que se envió una misiva a los asociados en la cual se les convocó a la reapertura del comercio en la zona Centro de la ciudad a partir del próximo 8 de junio, y los alentó a estar muy atentos en caso de cualquier de intento de clausura por parte de las autoridades.

Dijo que en ese caso es necesario estar unidos, y llegar lo antes posible y controlar la situación, “sin gritos, sin golpes, sin insultos, sí con diálogo y haciéndonos notar que todos estamos en el mismo canal”.

El llamado no fue una decisión fácil de tomar, era algo que se venía estudiando, dialogando y proyectando con varios de los asociados y las mismas autoridades.

“Necesitamos abrir y lo haremos, observando y siguiendo los Protocolos de Seguridad Sanitaria” apuntó Joan Sarroca.

Dijo que la clave para que la apertura y operaciones se desarrollen con éxito será que todos sigan y compartan los protocolos de cuidado.

Recomendó que el horario de trabajo sea de 11 de la mañana a 5 de la tarde todos los días, y se tenga un mínimo de persona operando con rotación del mismo por día, de ser posible. Indicó que no se cite a trabajar a personas con más de 50 años ni que entren en grupos vulnerables.

Será obligatorio el uso de cubre bocas para los colaboradores y clientes, y mantener la sana distancia de 1.5 metros.

También será obligado el uso del gel antibacterial antes de entrar a los locales comerciales, señaló el presidente de Cocentro. Señaló que en el caso de las tiendas de vestir y calzado no se puede autorizar probarse las prendas.

Indicó que por lo que hace a los locales de venta de alimentos, el aforo no debe ser mayor al 50 por ciento de su capacidad El presidente de Cocentro exhorto a los asociados a que acaten esas medidas de una manera ordenada y segura.

“Una medida drástica, aunque todo está abierto, menos el Centro”

Durante la entrevista con El Diario, Joan Sarroca presidente de Concentro, señalo que la decisión de convocar a la reapertura, aun sin la autorización oficial, no era una cosa personal, sino que la tomaron todos los comerciantes del Centro.

“No es por mi cuenta, y se convoca a reabrir a partir del próximo lunes 8 de junio con todos los puntos de seguridad”, indicó.

“Es una medida drástica, pero es algo que se tiene que adoptar, porque se ve que, en toda la ciudad, y específicamente en el Centro, en sitios como la calle Cuarta, la avenida Niños Héroes y hasta mercados, todos están realizando sus actividades.

“La mayoría de los negocios laboran irresponsablemente sin seguir ninguna de las indicaciones o protocolos dictados por las autoridades, las cuales los asociados de Cocentro sí las van a seguir”, señaló.

Dijo que el martes pasado se habló con responsables del Consejo Estatal de Salud para externar la queja de que todo el comercio estaba trabajando, menos el de la zona Centro, pero no se tuvo respuesta.

Subrayó que al no tener respuesta les parece injusto y acordaron reactivar las operaciones luego de más de 70 días de estar completamente cerrados. Preciso que algunos otros negocios cerraron una semana o 15 días y reiniciaron sus actividades, y ellos no.

Ahora, considerando los protocolos decidieron reabrir, porque algún día se tenía que hacer y se ve conveniente en este momento con todas las medidas de cuidado.

“Ya vemos algo grave que nosotros no abramos y que toda la ciudad este prácticamente abierta, sin contar las plazas comerciales, que es lo más evidente”, recalcó.

Agregó que si se acude a cualquier colonia se puede ver desde lavanderías abiertas, taller mecánico, tanichitos, y qué bueno que estén porque son necesarias, pero muchas veces se les tacha a los negocios del Centro Histórico de que se puede aguantar un poco más, “pero no es cierto”.

Enfatizó que los asociados tienen las mismas necesidades de otros negocios abiertos, ya que también se emplea a mucha gente y tienen necesidad de reabrir, no lo hacen por capricho y lo harán con múltiples medidas de seguridad.

Dijo esperar que la autoridad respete la decisión, que es de todos los comerciantes de la zona centro.

Que la autoridad entienda que la reapertura es ya una necesidad latente, no somos nosotros los que solo exigimos la reapertura, son también los restauranteros los que también pide eso; son las plazas comerciales que ya quieren reabrir, enfatizó.

En el caso de las plazas comerciales, lo tendrán más difícil porque ellos tendrán que esperar a que el semáforo avance dos colores, lo cual es una desesperación muy fuerte.

Igualmente están los centros nocturnos, bares, antros y cantinas están ávidos de abrir, agregó el presidente de Cocentro.

“Que nadie pueda abrir en Chihuahua, es exagerado”

Señaló que se manejaron muchas fechas de regreso de la actividad, ya que primero se dijo que sólo iba a durar el cierre un mes, del 23 de marzo al primero mayo; luego transcurrieron las fechas y se dijo que también estará cerrado todo ese mes.

Cuando se estaba acercando el primero de junio, la autoridad federal anunció que se levantaba la Jornada Nacional de Sana Distancia y que se podía regresar a las actividades con todas las precauciones, pero les relegaron la responsabilidad a los gobiernos de los estados y algunos aceptaron la apertura y otros no.

“En el caso de Chihuahua se dijo que nadie podía abrir y eso se hace muy exagerado”, enfatizó. Detalló que el tema de la cuarentena era para que no se saturaran los hospitales, que hubiera camillas, ventiladores y que la gente se pudiera atender con cualquier padecimiento, no sólo con coronavirus. Hasta el momento no se ha rebasado el 70 por ciento de ocupación en hospitales, aunque lamentablemente hubo gente que falleció, y es necesario mandar las condolencias a los familiares, refirió.

Sin embargo, también a ellos les debe quedar claro que los comerciantes buscan reabrir con responsabilidad hacia los colaboradores, clientes y la autoridad.

De ellas, dijo que les siguen exigiendo que paguen las cuotas del IMSS, Infonavit, así como la energía eléctrica, agua, “pero también que no se trabaje, con lo cual es difícil atender esas obligaciones”.

También las instituciones financieras dieron un periodo de gracia, pero ya se va a terminar y están seguros de que la actividad económica no resurgirá como hace dos meses, por lo que será paulatino y en lo que se recuperan, se tiene que ver cómo sí poder sacar todos esos compromisos.

Planteó que se tiene compromisos con proveedores, instituciones bancarias, dueños de los locales y empleados, a eso habría que agregar los personales. “Son cosas que están ahogando y ya debemos abrir con las medidas pertinentes”, dijo finalmente el líder del comercio organizado de la zona Centro.

