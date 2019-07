Negocia Deschamps contrato colectivo con Pemex

Ciudad de México.- El director general de Pemex, Octavio Romero, y el dirigente de los trabajadores petroleros, Carlos Romero Deschamps, negocian el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) 2019-2021, que será vigente a partir de mañana.

En la primera negociación con el actual Gobierno federal, el ex senador del PRI solicitó a Pemex la revisión del Tabulador de Salarios en cumplimiento al CCT y la autorización para la firma de un convenio "para beneficiar" a sus agremiados.

La negociación del CCT se lleva a cabo en la Torre Corporativa de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el resultado será dado a conocer después de mediodía.

Romero Deschamps enfrenta una serie de acusaciones ante la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

También ha sido señalado de obtener prebendas discrecionales y no rendir cuentas de esos "apoyos" a su gremio.

No obstante, desde mediados de junio envió a sus subalternos para integrar con Pemex una Comisión Mixta para fijar el nuevo CCT, con miras a elevar el sueldo y las prestaciones de los petroleros.

Octavio Romero Oropeza enarboló en junio, durante la instalación de la Comisión Mixta, la "entrega, profesionalismo y compromiso" de los trabajadores y aseguró que los derechos laborales de los trabajadores serán plenamente respetados.

"El desafío al que hoy hacemos frente es transformar a Pemex, combatiendo la corrupción, aplicando la política de austeridad de la Presidencia de la República, para rescatarlo y fortalecer la soberanía nacional y hacer de Pemex un referente a nivel internacional y para ello contaremos con la participación de los trabajadores", expuso el titular de Pemex.

"Acudimos con plena disposición, ánimo constructivo y el interés de siempre por el buen desempeño de Petróleos Mexicanos y que hoy, como empresa productiva del Estado, se consolide como una entidad altamente competitiva", añadió por su parte Carlos Romero Deschamps.

El Contrato Colectivo de Trabajo que rige en Pemex se suscribió por primera vez en 1942 y ha sido revisado en 37 ocasiones.

El principal nerviosismo de la cúpula del sindicato petrolero es la eliminación de la Cláusula 251 bis, que se ha considerado una "caja chica" del gremio.

REFORMA publicó que ese "pilón" al sindicato se elevó en los últimos cinco meses de Enrique Peña Nieto a 353 millones de pesos anuales como "apoyo a los festejos del gremio", aparte de los 8.3 millones al mes para "ayuda" a la operatividad de ese gremio, pactados en la Cláusula 251 del CCT.

En mayo también se dio a conocer que todos los trámites del Programa Institucional de Vivienda correspondientes al 2018 y años anteriores, sin importar el avance que lleven los trámites para su conclusión, están cancelados.

El 25 de junio del 2018 ambas partes acordaron un incremento salarial del 3.42 por ciento, con vigencia hasta hoy.

...Y los trabajadores dudan

Trabajadores petroleros, sindicalizados y de base, mostraron su nerviosismo ante los cambios en el nuevo Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

"Cada día tenemos presiones para renunciar, hay prepotencia de los gerentes, nos piden trabajar sábados sin importar si hacemos algo o no, y también se extendieron los horarios laborales, lo que tenemos es incertidumbre, porque parece que nos obligar a renunciar", indicó un petrolero que labora en la Gerencia de Abastecimiento.

El director de Pemex, Octavio Romero, descartó que en el Plan de Negocios de la empresa está descartado que los ingresos de los petroleros se vean afectados.

"La instrucción que nosotros tenemos es de que los ingresos de los trabajadores no se tocan, incluso siempre van con la inflación, ligeramente por encima de la inflación, y a eso se circunscribe. Todos los trabajadores sindicalizados no van a tener ningún problema en sus ingresos", expuso en días pasados en una conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para los trabajadores de Pemex, existen desde ahora limitaciones a las prestaciones administrativas y las hipotecarias, por la prepotencia de sus mandos.

"Simplemente no autorizan vacaciones, préstamos ni respetan los días en que un compañero enferma o tiene que realizar trámites en el hospital que le toca. Es sabido que incluso se presentan cambios de médicos o de hospitales, lo que contraviene el Contrato Colectivo de Trabajo, es lo que no se ve ni se dice", añadió otra trabajadora sindicalizada.

Los petroleros proporcionaron a REFORMA copia de una carta enviada a Octavio Romero para señalar a Reyna María Basilio Ortiz, coordinadora de Procura y Abastecimiento Transformación Industrial, por hostigamiento y acoso laboral.

De acuerdo con los inconformes, la funcionaria que percibe 146 mil pesos brutos mensuales, los obliga a trabajar sábados (día no contemplado en el contrato sindical), con la amenaza de que si no se asisten, presenten su renuncia.

"Tiene a todos en constante intimidación y violenta los derechos anulando sus vacaciones sin importar las programaciones previas, lo cual incurre en pérdidas económicas por reprogramación de vuelos, hospedajes y pagos inherentes de los mismos, además de que no le interesa si alguien se encuentra estudiando o tiene compromiso ya adquirido, literal le 'vale madre' como ella lo dice, siempre anteponiendo el trabajo, ante todo", anotaron en la misiva, enviada a Romero el pasado 8 de julio.