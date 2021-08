Negocios, a la expectativa ante el regreso a clases

Los propietarios de negocios del giro de papelerías, uniformes escolares y zapaterías se encuentran cautos en hacer inversiones para mejorar sus inventarios ya que no tienen una real certidumbre si habrá un regreso a clases presenciales.

El presidente de la Asociación de Comerciantes de la Zona Centro (Cocentro), Ricardo Perea García recordó que el año pasado fue muy difícil para esos giros dado que no hubo clases presenciales y sus altos niveles de venta acostumbradas por el regreso a clases, simplemente no se dio porque no hubo clases presenciales.

Los comerciantes esperan tener claridad de si los estudiantes volverán y en qué condiciones a las aulas, para proyectar la compra de inventarios, aunque la mayoría todavía tienen una buena cantidad de stock adquirido el último año y medio que no se ha desplazado bien por el nuevos sistema educativo a distancia asumido por la pandemia.

Apuntó que el presidente de México y las autoridades locales han manifestado que sí habrá regreso a las escuelas, pero por otro lado hay renuencia de muchos padres de familia y de sindicatos académicos y administrativos dado que continua la pandemia.

Ricardo Perea indicó que ante esta incertidumbre, se puede decir que los comerciantes del giro de papelerías, uniformes y zapaterías, están cautos en hacer grandes inversiones en mejora de su stock y se encuentran muy cautos en eso.

Planteó que se puede ahora ver mochilas que tienen precios promedio de 400 pesos ahora se ven en 200, lo que quiere decir que lo que busca el comerciante es tan solo recuperar algo de su inversión.

Ricardo Perea consideró que hasta ahora no hay condiciones seguras de los padres de familia y maestros en el regreso a clases.

Planteó que aunque hay disposición de reiniciar clases por parte de las autoridades todavía hay mucha oposición por diversos segmentos.

El presidente de Cocentro dijo que esta muy fijo el caso de la Ciudad de México en donde un solo alumno se presentó a tener clases presenciales.

Finalmente dijo que el gremio comercial de la zona centro no tiene información oficial de cómo sería el regreso a clases presenciales, lo cual les gustaría saber y tener claro las disposiciones oficiales en ese tema.