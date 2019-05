Niega Romo una posible recesión

Ciudad de México.- Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, afirmó que México no está en riesgo de recesión, luego de la disminución del crecimiento económico, reportada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

"Yo no la veo por nada, por las personas que he hablado, yo no veo una recesión por nada", expresó.

Asimismo, aseguró que se mantiene el objetivo de crecer 4 por ciento en promedio en el sexenio y entre 1.6 y 1.7 por ciento anual.

"Este primer trimestre nos dio una cachetadita. Es como montar a caballo, te vuelves a subir para saltar mejor", refirió.

Para el funcionario, existe optimismo de una recuperación de la economía debido a la confianza del sector privado.

De acuerdo con la estimación oportuna de Inegi, en el primer cuarto del año la economía mexicana se contrajo 0.2 por ciento.