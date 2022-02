Niegan, por ahora, quitar a los Alemán megadeuda de Interjet

Reforma

Ciudad de México.- Un tribunal federal rechazó eliminar una deuda fiscal de 689.3 millones de pesos, fincada en abril de 2020 a los empresarios Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani, como obligados solidarios de la aerolínea Interjet.

Por 8 votos contra 3, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) desechó hoy un proyecto que establecía que los Alemán no podían ser declarados como obligados solidarios de Interjet, porque esta figura no estaba prevista en el Código Fiscal de la Federación (CFF) en 2018 y 2019, cuando la empresa retuvo ISR e IVA que no enteró al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El Magistrado Carlos Mena Adame, autor del proyecto rechazado, sostenía que hubo aplicación retroactiva del artículo 26 del CFF en perjuicio de los Alemán, porque fue a partir de 2020 cuando se previó la responsabilidad solidaria del Consejo de Administración en casos de impuestos retenidos y no enterados al fisco.

Al ser desechado este proyecto, la Sala Superior del TFJA tendrá que discutir el caso nuevamente para analizar otros argumentos de los Alemán para impugnar el oficio con el que el SAT los hizo responsables de las deudas de Internet.

La decisión eventual del TFJA no será definitiva, pues las partes podrán impugnarla ante un tribunal colegiado de circuito.

Miguel Alemán Velasco, ex Gobernador de Veracruz e hijo del ex Presidente Miguel Alemán Valdés, era presidente del Consejo de Administración de Interjet, mientras que su hijo, Miguel Alemán Magnani, era el vicepresidente.

Alemán Magnani enfrenta desde julio de 2021 una orden de aprehensión por presunto fraude fiscal de 66.8 millones de pesos por el no pago de ISR retenido por Interjet solo en el mes de diciembre de 2018.

El empresario salió de México el 31 de enero de 2021 y desde entonces radica en Francia, país del que es originaria su madre, Christiane Martel. Aun si se cancela en definitiva el oficio del SAT, está por verse si esto tendría impacto sobre el caso penal contra Alemán Magnani.

La mayoría en el TFJA sostuvo que la figura de la responsabilidad solidaria ha existido desde hace años, y solo ha tenido algunos cambios y precisiones en el CFF.

El Presidente del TFJA, Rafael Anzures, destacó que Interjet esta confesa de haberse quedado con impuestos que retuvo a clientes y sus propios empleados.

Los magistrados recordaron que la aerolínea pidió al SAT el pago en parcialidades, que fue rechazado porque la ley no lo permite tratándose de impuestos retenidos a terceros.

Desde antes de 2020, la situación de Interjet era crítica. La aerolínea cesó operaciones en diciembre de 2020.

En junio de 2019, el SAT designó a una interventora con cargo a la caja y está en un proceso de concurso mercantil que no ha tenido avance alguno.