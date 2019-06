Nissan Maxima, poderoso caballero

Ciudad de México.- Si pones un Nissan Maxima 2019 frente a uno 2018 es probable que, a simple vista, no encuentres grandes dife­rencias. Sólo un ojo muy en­trenado podría identificar los cambios exteriores en el más reciente modelo del sedán más deportivo de la firma ja­ponesa, que en el exterior se enfoca en los juegos ópticos del nuevo modelo, los cua­les ahora, además de ser li­geramente más estilizados, utilizan tecnología LED tan­to en los faros como en las calaveras.

Continuando con nues­tra inspección minuciosa en la parte frontal, encontra­mos una renovada geometría de la parrilla V-Motion, ras­go característico de la firma japonesa, que ahora busca coincidir con el nuevo len­gujaje de diseño de Nissan, que ya han estrenado mo­delos como la nueva gene­ración del Altima, que ya se presentó en nuestro país, y que próximamente veremos en el nuevo Versa.

Para lograr un frontal más afiliado, los diseñadores también retocaron los extre­mos inferiores de la fascia con trazos más angulados y agresivos, que dan espacio a un juego de faros de niebla.

En la parte trasera los cambios se reducen a la ins­talación de un nuevo difusor en la parte inferior de la fas­cia que ahora incluye dobles puntas de escape croma­das. Por lo demás, el dise­ño deportivo y elegante del Maxima sigue llamando la atención a su paso.

Sin embargo, el que no sean evidentes las modi­ficaciones en el deportivo de cuatro puertas más po­deroso de Nissan no quie­re decir que no existan. Para encontrar los cambios más significativos de este nuevo modelo, hay que llevar la mi­rada al apartado de la segu­ridad, donde este vehículo ha recibido un tratamiento muy importante.

La idea es no sólo ha­cer más segura la experien­cia de quienes viajan en él, sino también la de quienes rodean a este vehículo, gra­cias al concepto Nissan Safe­ty Shield 360.

Esto le permite al conduc­tor estar más enterado de lo que ocurre a su alrededor, a través una serie asistencias como el frenado de emer­gencia que cuenta con de­tección de peatones, de luces altas y de frenado trasero au­tomático, así como las aler­tas de punto ciego, tráfico cruzado, y de desvío de ca­rril,todas éstas disponibles en la versión Exclusive, que es la que tuvimos a prueba.

QUE COMIENCE LA EXPERIENCIA

En cuanto nos subimos al vehículo nos llamó podero­samente la atención la can­tidad de botones y testigos del tablero, desde donde es posible ver cuándo entra en funcionamiento el con­trol crucero inteligente, la alerta de colisión frontal y la de preventiva de colisión trasera.

Con el monitor de visión periférica y la detección de objetos en movimiento, este vehículo asume lo más no­vedoso de la tecnología de la firma, para asumir el lideraz­go que le corresponde dentro de la ofensiva de sedanes de Nissan.

Sin embargo, la razón que a nosotros nos pareció más relevante para apostar por este vehículo no está en las esferas del árbol sino en el tronco, pues como des­de hace varias generaciones las sensaciones de manejo a bordo de este automóvil son más parecidas a las de un deportivo que a las de un se­dán, en gran parte gracias al poderoso motor V6 de 3.5 li­tros atmosférico, que puso a nuestra disposición los nada despreciables 300 caballos de fuerza.

En la autopista y con el campo libre para ver de qué estaba hecho este auto, al hundir el pie derecho en el acelerador y con el volan­te bien sujetado con ambas manos, pusimos a prueba el empuje de las 261 libras-pie de torque, que vaya que sa­lieron respondonas e inclu­so nos hicieron olvidar que lo que regulaba los cambios era una caja automática con­tinuamente variable.

Y es que con tanto torque es fácil sacarle provecho a la tecnología de la transmisión Xtronic, que además tam­bién mejora la eficiencia en los consumos de combusti­ble hasta un 10% más que en la anterior CVT.

Los rivales directos de este vehículo en otros mer­cados, como el Taurus o el Impala, no llegan a nuestro país, así que por la combina­ción de lujo, equipamiento y espacio con el que se cuenta en el Maxima, para encontrar algo que pueda compararse al macho alfa de la manada de sedanes de Nissan habría que recurrir a marcas que ofrecen una experiencia más exclusiva.

Con un sistema de in­foentretenimiento mucho más avanzado que el de su predecesor, y luego de vin­cular nuestro teléfono móvil al auto a través del Apple Car Play, descubrimos que tam­bién es posible modificar la puesta a punto entre dos op­ciones: Normal y Sport, por razones obvias la que más nos gustó fue la Sport.

Para muchos los sedanes de estas dimensiones están en desuso, sin embargo, con esta actualización presen­tada durante el Salón de los Ángeles del año pasado, Nis­san renueva su apuesta por aquellos clientes que buscan lujo en vehículo divertido de manejar.