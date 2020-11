No habrá Buen Fin para comercios y servicios del Centro

Archivo/El Diario / Cierre de negocios en días pasados

Chihuahua.- El comercio organizado y los servicios de Chihuahua de la zona Centro no tendrán un Buen Fin 2020 dada las restricciones acordadas por el gobierno del Estado para tratar de disminuir la ola de contagios y muertes a causa del Covid-19, perdurará por 15 días.

Lo anterior lo señaló ayer el presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro), Ricardo Perea García, quien observó que además con el semáforo en rojo en 95 por ciento de los negocios deben permanecer cerrados.

Apuntó que la alternativa para generar ventas serán las plataformas digitales y por Internet, aunque dada las restricciones de horario y cierres de fin de semana, se dificultará las labores de organización para la entrega de productos.

Informó que Cocentro está en el proceso de lanzar una plataforma que permita trabajar las ventas virtuales y lanzar ofertas.

Actualmente están cargando los negocios de prueba y esperan subir al menos 50 establecimientos quienes podrían promover sus productos y servicios con pago por tarjeta.

Sobre El Buen Fin 2020 dijo que desafortunadamente no se tendría las herramientas necesarias para poder participar del 9 al 20 de noviembre, dadas las condiciones que se tiene en Chihuahua con la pandemia del Covid-19.

Con un semáforo epidemiológico en rojo, un 95 por ciento de los negocios deben permanecer cerrados y con el nuevo plan de contención de la pandemia que ordena el cierre de fin de semana, la cifra llega hasta el 98% de los establecimientos sin actividad, dijo el presidente de Cocentro.

Señaló que dada la serie de cierres de negocios que fueron sorprendidos trabajando a pesar de la prohibición, se ve que ahora las autoridades sí están muy pendientes y ojalá que eso se refleje en breve para bien en la disminución de los contagios y muertes.

Planteó que, aunque la jornada de El Buen Fin se alargó por 12 días, el punto aquí es que, si el próximo lunes es 16 y es feriado, se levanta la restricción del semáforo rojo y se reabren una cantidad mayor de negocios se podría volver a aglomerar la gente y no tendría sentido la estrategia previa.

Observó que la publicidad de esta jornada especial de comercio la lleva a cabo las grandes cadenas comerciales por los diferentes medios de comunicación, no así los negocios locales ya que no tienen las herramientas para incentivar las ventas y dada la restricción, no podrían laborar ordinariamente.

Planteó que por lo que se ve no podrían incluso laborar con la cortina cerrada y no se podría atender tampoco en tiempo las ventas digitales.

Finalmente expuso que para el comercio formal de la zona centro, este Buen Fin, “no será bueno”, por lo que ahora buscarán apurarse para tener lista la plataforma digital para aprovecharla durante diciembre si son diferentes las condiciones de la pandemia.