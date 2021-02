No hay monopolio, hay rectoría del Estado: Gobernación

Reforma

Ciudad de México.- La Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que en la iniciativa de reforma eléctrica enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso no se propone un monopolio porque hay participación privada, pero sí significa rectoría del Estado en el sector.

"No significa monopolio, significa rectoría, quisiera ser muy clara, no es monopolio, me lo dijeron ayer, pero yo digo primero, no se está proponiendo el monopolio, desde luego que ya están las empresas privadas, pero no es monopolio, es rectoría del Estado.

"Que nos proporcione a los mexicanos esta rectoría del Estado, que nos dé a los mexicanos la confiabilidad en el sistema eléctrico, esta ley está encaminada a esto. No hay monopolio, hay participación privada", afirmó en conferencia matutina.

La Secretaria insistió en que el Presidente defendió en las negociaciones del T-MEC que se respetara la soberanía eléctrica del País, luego que se señalara que la iniciativa afectaría el tratado comercial.

"Hablando del T-MEC te puedo decir que uno de los grandes temas que el Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió inclusive todavía como Presidente electo, no como Presidente en funciones, fue el tema de la soberanía en materia energética que está consagrado en el T-MEC, definitivamente fueron días complicados", señaló.

"Tenemos los suficientes asideros convencionales y constitucionales para avanzar. Yo le llamo la rectoría del Estado, que está en la Constitución, ahí está la rectoría del Estado, en el T-MEC está el respeto a la soberanía energética, algunos se preguntaban si violentaba el T-MEC, recuerdo aquellos días (...) se logró la soberanía, sí hay asideros, estamos dando la rectoría al Estado sobre lo que queremos en el tema energético".

Cuestionada luego que la Suprema Corte invalidó en definitiva la política eléctrica establecida en el denominado "Decreto Nahle", Sánchez Cordero dijo que la iniciativa de reforma está ahora en la "cancha" del Congreso, mientras que lo que se abordó ayer era un acuerdo del Ejecutivo.

"Ahora bien las sentencias de la Corte se acatan, no hay manera de que no se acaten, sin embargo esto fue un acuerdo por eso se quedó en la Sala, porque la competencia era básicamente de la Sala, no del Pleno, era un acuerdo del Ejecutivo. Ahora viene la reforma legal, y en la reforma legal ya es otra situación porque es el Congreso de la Unión el que tiene esta atribución.

"Está en la cancha del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados y Senadores la aprobación del proceso legislativo de esta ley, entonces esperemos primero a que el Congreso haga su trabajo", comentó.