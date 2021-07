No queremos ser Venezuela, pero sí pagamos casi igual que ese país: Enrique Terrazas

“Si tu empresa paga menos de nueve mil 499 pesos por mes a tus colaboradores, no viven dignamente” señaló Luis Enrique Terrazas Seyffert, presidente del Grupo Ruba, ante socios del Consejo de Desarrollo Regional Noroeste Gran Alianza A.C.

Durante su conferencia “México Digno” señaló que actualmente algunas empresas pagan en Chihuahua un salario mínimo de cuatro mil 251 pesos al mes, por lo que hay una brecha de 2.2 veces para tener un salario digno.

El empresario apuntó que en México “no queremos ser Venezuela, pero sí pagamos casi igual que Venezuela”. Advirtió que la tendencia salarial en Chihuahua no es tampoco favorable.

Consideró que una familia de cuatro personas para “vivir en la raya dignamente” requerirá de unos 18 mil 999 pesos, según estudios de Bismark.

Apuntó que si la empresa no paga estos niveles salariales no contribuye realmente al desarrollo del país, porque tiene gente que no puede vivir dignamente.

Terrazas Seyffert mostro una gráfica salarial al 2019, con base en datos del IMSS, que arroja que el 31.7 por ciento de los más de 900 mil trabajadores de Chihuahua ganaban tres mil 903 pesos, y el 43.4 por ciento siete mil 800 mensuales.

Esto significa que el 75.1 por ciento de todos los trabajadores del estado no le alcanza para vivir con lo básico.

Subrayó que la tendencia salarial no va bien en Chihuahua y en lugar de mejorar va hacia la baja, por lo que es necesario hacer algo.

Detalló que los que ganaban hasta dos salarios mínimos que es de siete mil 800 pesos hacia abajo, en el 2005 eran el 26 por ciento y ahora este porcentaje se ha ido incrementando.

Precisó que quienes ganaban de 2 a 5 veces el salario que eran el 45 por ciento y ahora representan el 22 por ciento, “lo que significa que hay que hacer algo para corregirlo, porque la tendencia no es nada favorable”.

Otro dato interesante de la OCDE es cómo se reparte la riqueza en México, ya que los accionistas se llevan el 68.5 por ciento y reparten a los colaboradores el 33%, un dato muy general, pero muy ilustrativo.

El promedio en Estados Unidos, que es un país muy próspero y es el capitalismo por excelencia, los inversionistas reciben un buen pago y se quedan con el 18% y reparten a los colaboradores el 71%, mientras que la Unión Europea está muy similar con un 25 y 73.6 para trabajadores.

“Aquí está claro con que el progreso no está pelado con pagar bien o repartir la riqueza generada”, enfatizó.

´Recodó que para la Organización Internacional del Trabajo un salario digno es aquel que alcanza para cubrir las necesidades básicas de alimento, vestido, vivienda y educación.

“No estamos hablando ni de viajes, siquiera, ni de una pelota de fut bol o un guante de beis, solo cubrir necesidades totalmente básicas”, subrayó.

El hecho de que, en México, se tenga uno de los salarios más bajos es ilustrativo y detalló que, a una familia de cuatro personas, según estudio de la firma Bismark, se gasta de mandado cuatro mil 498 pesos.

Observó que en Chihuahua se tienen familias tipo de cuatro personas en donde generalmente trabajan la mamá y el papá, los cuales se gastan la mencionada cantidad y si se le agrega lo que no es parte del mandado, como es leche, pan y huevo, se gastarían al mes mil 127 pesos, en transporte público 776 pesos en promedio; en ropa y calzado para todos 750 pesos.

A eso se le suma la renta o hipoteca de mil 600 pesos, uniformes 350, inscripciones 205, cortes de pelo 233, cable 500, celular 500, gas 508, luz eléctrica 264; agua 264 y predial 85 pesos, gastos totalmente básicos.

Si a la canasta básica se agregan todos esos gastos básicos se tiene una Canasta B de 11 mil 259 pesos y se suma otros gastos para lograr una vida digna, como es el de un auto de mil 073 pesos por mes, colegiaturas para dos niños, 661, medicinas y médicos mil 200 pesos, gasolina, lentes, una comida fuera de casa, una salida al cine o al campo, los cuales, no son en lo absoluto de opulencia, sino básicos, lo cual da siete mil 740 y si se añade

El empresario dijo que las matemáticas siempre ponen la verdad y arrojan que al menos se requiere de 18 mil 999 pesos para que una familia tipo de cuatro personas vive ligeramente bien, con lo básico.

Pero la realidad es que el salario mínimo es muy bajo contra lo que una persona debe ganar tiene una brecha de 2.2 veces.

Finalmente dijo a los empresarios que es necesario tener la idea de cuánto le cuesta vivir a una familia de cuatro para que viva en la raya y qué se puede hacer para mejorar esta situación de los colaboradores.