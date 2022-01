No se justifica regular vehículos 'de contrabando': sector automotriz

Chihuahua, Chih.- Ante la publicación del Decreto de Regularización de autos extranjeros que circulan en el país, presidentes y directivos de las asociaciones del sector automotor, AMDA, AMIA, INA y ANPAC, reiteraron hoy que no se justificaba regular vehículos que se encuentran en calidad de contrabando en México.

En rueda de prensa, Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; José Zozaya, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; Francisco González y Alberto Bustamante, presidente y director general de la Industria Nacional de Autopartes, así como Virginia Olalde, directora de la Asociación Nacional de productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, señalaron que desde agosto del 2005 se puede importar legalmente autos usados de Estados Unidos y Canadá.

Destacaron que incluso el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador prorrogó la vigencia de este Decreto de Importación hasta el 30 de septiembre del 2024.

El titular de AMDA anunció que a través de diversos asesores legales iniciaron el estudio del nuevo decreto de regularización de autos, los cuales suman ya 30 desde 1969, para saber si se tiene la viabilidad de recurrir al amparo de este proceso que estará limitado a los estados de baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.

Advirtieron que aun y cuando está limitada la regularización a autos usados de Estados Unidos y Canadá esas entidades, no de lujo, deportivos ni camiones pesados, pasajeros, yse espera una distorsión del mercado automotriz, ya que siguen entrando más unidades en forma irregular y una vez que se regularicen en esas entidades, empezarán a ser desplazadas a entidades vecinas para su venta.

Criticó que no solo el gobierno federal ha tolerado la introducción ilegal de autos, sino que también los gobiernos estatales y municipales han favorecido el incremento de estas unidades de contrabando desde el 2017, por la permisividad de circulación y comercialización.

Los representantes del sector criticaron que de acuerdo con el Decreto solo se regularice un automotor con el pago único de dos mil 500 pesos y se le exente del respectivo ISAN, IVA y Permiso de Importación.

También plantearon que, aunque se señala que no se regularizaran autos reportados de robo, siniestrados o que no puedan circular en el país de origen, no hay una garantía real de que sea así, ya que, aunque el trámite se hará ante un agente aduanal, solo bastara la palabra del propietario de que dice la verdad, para proceder la legalización.

Subrayaron que el agente aduanal no está obligado a consultar los reportes de los autos y solo deberá constatar físicamente la unidad.

Reiteraron que este proceso, que, a decir de la autoridad, puede beneficiarse unos dos millones de unidades tendrá una repercusión negativa, no solo en el sector automotriz, sino también en todas aquellas familias que ya tienen una unidad legal en México, las cuales sufren una depreciación.

Alertaron finalmente que, si las autoridades siguen sin detener la introducción de más autos usados en forma irregular, y en las entidades no se prohíbe la circulación y comercialización se dará pie para que en unos años más se anuncie un nuevo decreto de regularización.