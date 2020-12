Nueva regulación eliminará Afores

Reforma Reforma

Ciudad de México— La iniciativa para modificar el Sistema de Ahorro para el Retiro en México pondrá a prueba a las Afores y se anticipa que no todas podrán sobrevivir a la nueva regulación.

La propuesta es topar las comisiones que cobran las Afores al promedio de lo que se aplica en Colombia, Chile y Estados Unidos, las cuales están por abajo de 0.6 por ciento.

Actualmente, en México se cobra una comisión promedio de 0.92 por ciento sobre el saldo de las cuentas y recientemente se pactó para 2021 un promedio de 0.80 por ciento. Aun así está entre las más altas de América Latina.

La sobrevivencia de las Afores dependerá de la eficiencia en costos y gastos, pero tan sólo en la última década nueve Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) se han retirado tras cambios a la regulación.

En 10 años, Principal Financial Group adquirió a la Afore MetLife, Banorte compró Afore Ixe, Ahorra Ahora y Argos, mientras que Profuturo GNP se hizo de Afore Afirme. También salieron las Afores de Bancomer, HSBC y Scotiabank.

De las 10 Administradoras de Fondos para el Retiro que actualmente conforman el sistema, Principal, Invercap y Azteca son las con menor margen operativo.

Hasta el tercer trimestre de 2020, la Afore Principal registró un margen operativo de 22.55 por ciento, Azteca de 23.75 por ciento e Invercap de 22.85 por ciento, por debajo del promedio del sistema, que sin considerar a PensionISSSTE, se encuentra en 45.13 por ciento.

En tanto, las Afores con mayores márgenes operativos son XXI Banorte, con 59.19 por ciento; Citibanamex, con 55.62 por ciento, y Sura, con 46.28 por ciento.

El margen operativo indica la capacidad que tiene cada Afore de convertir sus ingresos en utilidad operativa.

De acuerdo con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), las Afores no compiten por comisión, pues los ahorradores son insensibles a ese cobro, pero gastan en otras estrategias para ganar clientes y eso aumenta sus costos operativos.

"Una situación así en donde de pronto caen los ingresos puede derivar en que los accionistas digan 'ya no es rentable' y lleve a tomar decisiones de enfocar sus negocios sólo a los de mayor rentabilidad o que la empresa decida no seguir", consideró Carlos Ramírez, ex presidente de Consar.

Bernardo González, presidente de Amafore, aseveró que las Administradoras que se verían más afectadas son las que administran los saldos más pequeños.

"Curiosamente son las que tienen, en número de trabajadores, más clientes", comentó González.

Para algunos grupos financieros el negocio de Afore es significativo.

Hasta el tercer trimestre de 2020, la utilidad neta de Afore Citibanamex, con 2 mil 379 millones de pesos, representó 20 por ciento de la utilidad del Grupo.

Asimismo, la utilidad de Afore XXI Banorte significó 11.6 por ciento de la utilidad neta Grupo Financiero Banorte.