Obtiene Microtel Inn & Suites by Wyndham Cuauhtémoc premios internacionales

Chihuahua.- El Microtel Inn & Suites by Wyndham Cuauhtémoc obtuvo tres de los 18 premios la semana pasada en una evaluación realizada en Panamá 2018, entre los 215 que tiene la firma en la región.

El presidente del Consejo, Cornelio Heide y el gerente Helmut Reimer, acompañados de Maria de Jesus Soto y Alejandra Villalobos de la gestión de Turismo del Estado y Municipio, informaron lo anterior.

Detallaron que Wyndham Hotel & Resort organiza conferencias regionales cada 18 meses donde participan los 215 hoteles de Latinoamérica y El Caribe y se revisan las estrategias de posicionamiento y mejoras.

En esta revisión se obtuvo la distinción Best of Brand Latinoamerica y Caribe 2018, el Best of Microtel Worldwide 2018 y el Best Performance Latinoamérica y Caribe 2018.

El Microtel Inn & Suites by Wyndham Cuauhtémoc inicio en julio de 2016, con un concepto de última generación, mas ejecutivo y dispone de varios upgrades que los demás no lo tienen, como alberca techada, sala de juntas, desayuno caliente tipo buffete, room service, entre otros.

Tiene 87 habitaciones, suite con jacuzzi, gimnasio, asadores, canasta basquet, televisión satelital, internet de alta velocidad, sala de juntas, room service.

El año pasado recibió visitantes de 30 países, como México, Argentina, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Chile, China, Corea del Sur, España, Francia, India, Italia, Japón, entre otros.

El año pasado la ciudad de Cuauhtémoc hospedo 398 mil 847 personas y obtuvo crecimiento del 42%.

Wyndham Hotel & Resorte tiene nueve mil propiedades y mas de 20 marcas de hospedaje.