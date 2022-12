Ofrece Profeco App gratuita ‘litro por litro’

Chihuahua, Chih.- Las tarifas con las que se expende la gasolina y diésel están sujetas a la oferta y demanda, por lo que es importante para el consumidor comparar los precios que tiene el distribuidor, pero también estar informado del tipo de servicio que ofrece y hasta del historial de cumplimiento de la normatividad y si enfrenta procesos penales y administrativos graves.

Esto es posible conocerlo en la APP gratuita “litro por litro” de la Procuraduría Federal del Consumidor, que permite saber cuáles estaciones de servicio hay a 19 kilómetros a la redonda, los precios en los que ofrece el litro de combustible, saber si es indiferente al consumidor y hasta poder hacer una denuncia.

La herramienta digital permite hacer denuncias cuando se considera que la estación tiene precios muy elevados; condicionar o negar la venta o servicio; discriminar o seleccionar personas, incumplimiento de promociones ofrecidas y no entregar notas o comprobantes.

También se puede denunciar por no exhibir precios, tarifas o monto totales a pagar; dar litros incompletos; utilizar instrumentos de medición no ajustados o calibrados; aplicar cargos o redondeos sin consentimiento del consumidor y no respetar precios o tarifas exhibidas.

Las denuncias realizadas a través de la APP pueden ser anónimas o acompañadas del nombre, numero de teléfono y correo electrónico y es atendida por personal de la Dirección General de Combustibles de Profeco en la Ciudad de México.