Ofrece Verizon un año gratis de Disney Plus a sus clientes

Nueva York.- Verizon está ofreciendo a sus clientes nuevos y actuales un año gratuito del nuevo servicio de streaming de video de Disney.

La oferta anunciada el martes equivale a casi 84 dólares, en base a la cuota de suscripción de 6.99 dólares mensuales por el servicio Disney Plus, que debuta el 12 de noviembre. Le fue extendida a ciertos clientes nuevos y existentes de 4G y 5G en Verizon, así como a la vasta mayoría de nuevos clientes de internet en casa.

La promoción potencialmente le dará a millones de personas acceso gratuito a un muy anticipado servicio de streaming que incluirá películas aclamadas de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y series populares de TV como "The Simpsons" ("Los Simpson").

Disney Plus planea lanzar más de 25 series y 10 películas y documentales originales en su primer año, entre ellas una nueva versión de "Lady and the Tramp" ("La dama y el vagabundo").

La promoción es el más reciente golpe en un creciente ataque a Netflix, que ha amasado 158 millones de suscriptores desde el lanzamiento de su servicio hace 12 años. Aunque se mantiene de lejos como el servicio de streaming más grande y conocido, existe la preocupación de que su auge llegue a su fin ahora que Disney, Apple, AT&T y Comcast se preparan para entrar en la competencia con alternativas bien financiadas y en muchos casos más baratas.

Las acciones de Netflix han perdido cerca de un tercio de su valor desde que alcanzaron su mayor precio hace 16 meses. El martes, tras el anuncio de Verizon, bajaron 3%.

Otros servicios de streaming también ofrecen periodos introductorios gratuitos en un intento por asegurar la mayor exposición posible en sus inicios.

Apple está ofreciendo un año gratis de su nuevo servicio de streaming, que debuta el 1 de noviembre, a todo el que compre un iPhone, un iPad o una computadora Mac.

Comcast planea incluir su servicio de streaming Peacock para sus clientes de TV por cable. Y AT&T, que lanza HBO Max el próximo año, actualmente incluye HBO gratis para clientes inalámbricos bajo su plan ilimitado. Netflix también se unió a T-Mobile para ofrecer su servicio de streaming sin costo.

Apple, en tanto, cobra apenas 5 dólares mensuales por su servicio en un intento por socavar a Netflix, cuyo plan más popular cuesta 13 dólares por mes.