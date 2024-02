'Ordenamiento de las finanzas permitirá que haya inversión'

El presidente de la Coparmex, Salvador Carrejo Orozco, reconoció el ordenamiento de las finanzas públicas por parte del Gobierno del Estado, pues la disminución del 15% de la deuda para dejarla en alrededor de 40 mil millones de pesos, permitirá disponer de recursos para invertir en otras áreas sensibles para los ciudadanos como son temas de salud, educación y seguridad.

El líder patronal destacó las inversiones importantes realizadas en infraestructura hídrica y la participación del Gobierno del Estado ante la ausencia del gobierno federal en materia de seguridad pública, salud, educación y del cuidado de las mujeres.

“El Gobierno del Estado ha sido sensible en no descuidar a la sociedad en temas donde la Federación ha sido omisa y ha entrado al quite con recursos importantes para ese objetivo”, dijo.

Agregó que las inversiones que se hagan en materia social en la Sierra Tarahumara hay que celebrarlas, “sin sentirnos satisfechos porque las necesidades son demasiado grandes, sin embargo, todo ayuda y el apoyo social que se pueda hacer a los más vulnerables hay que reconocerlo”, puntualizó.