Ordenan a Pemex informar importaciones de gasolina

Ciudad de México.- El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ordenó a Petróleos Mexicanos (Pemex) buscar y, en su caso, dar a conocer el pronóstico mensual de importaciones de gasolina para los próximos seis años.

Un particular solicitó a Pemex la cantidad de barriles de gasolina para motor importados en los últimos cinco años de Estados Unidos a México, incluyendo diciembre del 2018 y enero 2019. Además, solicitó un pronóstico de los pedidos para meses futuros en los siguientes seis años.

En su respuesta inicial, Pemex manifestó que la información sobre la cantidad de barriles importados de gasolina en el periodo de 2014 a noviembre de 2018 es pública, y que para el periodo de diciembre de 2018 y enero de 2019 la información es inexistente.

Esta respuesta fue recurrida por el particular, el cual manifestó como agravio la inexistencia de información declarada y la falta del pronóstico de importaciones. En alegatos, Pemex entregó la cifra de las importaciones del periodo faltante, pero volvió a omitir la entrega de la prospectiva.

"El análisis del caso arrojó que Pemex no realizó manifestación alguna sobre dicho pronóstico", expresó este miércoles el comisionado del INAI, Joel Salas, durante la sesión pública ordinaria del Pleno.

A propuesta del comisionado Salas, el Pleno del INAI modificó la respuesta de Pemex productiva y le ordenó realizar una nueva búsqueda exhaustiva de información para emitir un pronunciamiento sobre si se cuenta con un pronóstico mensual de importaciones para los próximos seis años.

Y ordenan a FGR informe de sabotajes a ducto

El INAI también aprobó un proyecto de Salas que modifica una respuesta de la Fiscalía General de la República (FGR), y le ordena entregar los documentos que den cuenta de los eventos de sabotaje en el ducto de Tula-Azcapotzalco.

Una persona requirió a la FGR información sobre los eventos de sabotaje en dicho ducto, luego de haber sido mencionado en varias ocasiones por el Presidente como uno de los blancos de los huachicoleros.

La Fiscalía, a través de la Coordinación de Supervisión y Control Regional, reportó que sus 32 Delegaciones Estatales señalaron no haber localizado información relacionada con el requerimiento, y orientó al particular a dirigir su solicitud a Pemex.

El particular interpuso un recurso de revisión ante el INAI contra la inexistencia declarada. En la etapa de alegatos, la Fiscalía General reiteró su respuesta inicial y defendió su legalidad. Sin embargo, el INAI modificó la respuesta.

En consecuencia, instruyó a la FGR a realizar una búsqueda exhaustiva de los documentos en la totalidad de unidades administrativas que podrían dar una respuesta, para atender la solicitud y entregar dicha información.

"La información sobre el sabotaje del ducto en comento permitirá a la población en general tener una idea de la magnitud del problema que enfrenta el Gobierno federal, y yo diría el Estado mexicano en su conjunto.

"Y de esa manera vislumbrar la magnitud de las medidas que deben tomar para acabar con los sabotajes, y si lo desea, colaborar con denuncias de posibles actos similares a la que ocurrió en el ducto Tula-Azcapotzalco, u otros", agregó Salas.