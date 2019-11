Ordenan mantener en país plataformas de Oro Negro

Ciudad de México.- Un tribunal federal ordenó mantener en territorio nacional las cinco plataformas petroleras que operó hasta 2017 la empresa Oro Negro, pero la sentencia podría haber llegado demasiado tarde.

El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil concedió el 24 de octubre una suspensión definitiva para bloquear la orden de un juez, que el 18 de septiembre autorizó a los acreedores de Oro Negro para sacar de aguas mexicanas las plataformas autoelevables Decus, Fortius, Laurus, Primus e Impetus, valuadas en más de mil millones de dólares.

Los tenedores de bonos de deuda de Oro Negro por 966 millones de dólares son los dueños de las plataformas, y el pasado 3 octubre el fiduciario noruego Nordic Trustee, que es su representante, anunció en Oslo un plan para sacarlas a subasta en las Bahamas, luego de que pasaron más de dos años ancladas en el Golfo de México.

"Lo procedente es conceder la suspensión de la ejecución de los actos reclamados para el único efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran, y no se ejecute la orden del juez responsable, específicamente para que las plataformas marinas no se movilicen fuera del territorio nacional, hasta en tanto se resuelve el fondo del amparo", resolvió el tribunal.

El paradero de las plataformas no pudo ser confirmado por varias fuentes cercanas al caso. Nordic Trustee no ha informado hasta ahora donde las tiene, ni si ya fueron vendidas.

El juez Benito Zurita, encargado de la quiebra de Oro Negro, está obligado por ley a hacer todo lo posible para cumplir la suspensión, incluido ordenar a los acreedores que traigan de vuelta las plataformas a México.

El 7 de noviembre, Zurita remitió oficio a la Unidad de Capitanías de Puerto de la Secretaría de Marina, para informarle que las plataformas no pueden salir del País, con la esperanza de que aún sigan en aguas nacionales.

"En autos no se ha reflejado el lugar en el que actualmente se encuentran las plataformas", afirmó el juez en su acuerdo.

Cuando autorizó la salida de las plataformas, Zurita no dio vista al entonces síndico de Oro Negro, Fernando Pérez Correa, para que manifestara lo que conviniera al interés de la empresa, de la que era administrador.

"No existe motivo para retener las plataformas en aguas nacionales, puesto que el concurso que nos ocupa se encuentra en etapa de quiebra y el propósito de ésta es enajenar los bienes de las comerciantes quebradas para hacer el pago de los acreedores ", explicó el Juez, quien liberó las plataformas en respuesta a una petición de la Semar para aclarar si podían salir del país.