Ordenan revisar denuncia de Televisa

Ciudad de México.- Un juez federal ordenó revisar de nueva cuenta una denuncia de Grupo Televisa por supuestos hechos ilícitos en la concentración entre Disney y 21st Century Fox, autorizada en marzo por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Rodrigo de la Peza, juez Primero Especializado en Telecomunicaciones, concedió este martes un amparo a Televisa en contra de la Autoridad Investigadora (AI) del IFT, que enero pasado desechó la denuncia de la empresa mexicana y por tanto no indagó los hechos denunciados.

"Investigue si los hechos objeto de la denuncia son materia de un procedimiento de notificación de concentración de los agentes económicos y emita otro proveído, en el que resuelva si admite o no la denuncia presentada por la quejosa con libertad de jurisdicción", ordenó el Juez a la AI del IFT.

La sentencia no tiene que ser acatada de inmediato por el IFT, que tiene 10 días para impugnar ante un tribunal colegiado de circuito. El fallo se tendrá que cumplir solo si es confirmado.

El amparo no afecta, al menos por ahora, la autorización de la concentración Disney-Fox, dictada por el Pleno del IFT, que está sujeta a que Disney venda los canales deportivos de Fox en México, proceso que aún no se concreta.

El Juez De la Peza consideró que la AI desechó ilegalmente la denuncia de Televisa por hechos ilícitos, pues la única razón para desechar fue que ya estaba en proceso la revisión de la concentración notificada por Disney-Fox, a cargo de la Unidad de Competencia Económica del propio IFT.

Según la sentencia, no era suficiente revisar que la denuncia de Televisa se refería a los mismos agentes económicos, sino que la AI tenia que verificar si los hechos denunciados también estaban bajo revisión en el procedimiento de concentración, pues así lo ordena la Ley Federal de Competencia Económica.

"Este juzgador considera que la responsable no tuvo certeza de que los hechos denunciados correspondieran a las vicisitudes materia de la notificación de concentración, de ahí que este juzgador considere fundado el concepto de violación, pues la responsable debió constatar que los hechos y no sólo los sujetos, eran parte del procedimiento de notificación de concentración", explicó.

Si el amparo es confirmado, la AI podrá volver a desechar la denuncia si considera que los hechos denunciados por Televisa ya fueron revisados al aprobarse la concentración.

Sin embargo, la AI también podría concluir que hay materia para iniciar una investigación por concentración ilícita, que es una práctica monopólica sujeta a sanciones, incluida la desconcentración parcial o total de las empresas fusionadas.

Televisa denunció que la fusión Disney-Fox "ocasionaría efectos anticompetitivos en dos mercados relevantes de producción y comercialización de canales deportivos e infantiles para el servicio de audio y restringido, en detrimento de la libre concurrencia y competencia económica".

El Pleno del IFT aceptó la existencia de algunos de estos riesgos, de ahí la orden de vender los canales de Fox Sports.