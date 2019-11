Pactan BBVA y JPMorgan alianza

Ciudad de México.- El banco BBVA México y la gestora financiera JPMorgan anunciaron este jueves un acuerdo que permitirá a los clientes de la institución bancaria acceder a asesoría para inversiones en el mercado de capitales de Estados Unidos.

"El hecho que nuestros clientes mexicanos puedan acceder a lo mejor del mundo desde México es muy importante", expresó en rueda de prensa el jefe de estrategias de inversión del BBVA México, Luis Ángel Rodríguez.

El ejecutivo sostuvo que el banco está "incorporando a las gestoras más reconocidas a nivel mundial" para que "todos los clientes sepan el nivel de riesgo que se maneja en sus carteras".

A través de esta alianza, los inversionistas contarán con un portafolio de inversión especializado en el mercado de capitales de Estados Unidos y dispondrán de todos los recursos de análisis y estrategia de JPMorgan para orientar sus inversiones.

"Gracias a nuestra experiencia escuchando a nuestros clientes en México, hemos aprendido que el inversionista mexicano es cada vez más sofisticado y demanda opciones de inversión innovadoras", relató Juan Pablo Medina-Mora, jefe de JPMorgan Asset Management en México.

Por su parte, el director de Banca Patrimonial y Privada de BBVA México, Salvador Sandoval, explicó que invertir en Estados Unidos es algo "habitual" para los clientes del banco y aplaudió que el acuerdo permite "unir las enormes capacidades en beneficio del cliente mexicano".

BBVA México, el mayor banco de ese país, lidera el mercado de fondos de inversión con 547 mil millones de pesos (unos 28 mil 510 millones de dólares) asociados a 530 mil contratos al cierre del pasado septiembre, lo que representa el 22.17 por ciento del mercado.

Mientras que JPMorgan Asset Management es uno de los principales actores en el mercado de manejo de activos en el mundo, con más de 1.9 billones de dólares en activos administrados en todo el mundo.

Preguntados por la prensa, los directivos del banco expresaron que no han detectado una salida de inversionistas de México hacia mercados extranjeros durante el gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador.

Luis Ángel Rodríguez dijo que "la participación de extranjeros en bonos mexicanos no ha bajado" no se ha visto una "salida importante de inversionistas extranjeros del mercado de deuda mexicano".

"No hemos visto una salida importante de ahorradores para afuera", añadió Sandoval.