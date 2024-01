Pega a empresas alza al acero chino

Agencia Reforma

El incremento en el arancel del acero chino, impuesto por el Gobierno federal a unos cuatro días de concluir el 2023, afectará a la industria local y los primeros efectos serán el encarecimiento de sus costos y pérdida de su competitividad, dijo Sergio Colín Chávez, presidente de Index Juárez.

México anunció a finales de diciembre un arancel de casi 80 por ciento en algunas importaciones de acero, luego de críticas de productores locales sobre que las siderúrgicas chinas han estrangulado su producción, en información publicada por Reuters. Las cuotas compensatorias se aplican a ciertas exportaciones vietnamitas de láminas de acero roladas en frío, aunque si los grupos pueden demostrar que la mercancía proviene de un país distinto a China, quedan exentos del arancel, de acuerdo con un documento de la Secretaría de Economía publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El fabricante de acero vietnamita Hoa Phat estará sujeto a un arancel del 11.64 por ciento, mientras que Posco Vietnam enfrentará un arancel de 25.64 por ciento, aunque la exención del país de origen también se aplica a ellos.

No es la primera vez

Al retomarse ayer las actividades de la industria maquiladora en Ciudad Juárez, luego del período vacacional que inició el 15 de diciembre, el dirigente de este sector en Juárez dijo que no es la primera vez que se aplican cuotas compensatorias y aranceles extraordinarios, lo cual impacta sus operaciones.

“Simplemente no existe la cantidad de producción necesaria que se utiliza en México y por eso se hacen importaciones; entonces, al poner un impuesto de este tipo, creo yo que si su intención es proteger al mercado nacional, no se puede poner porque no existe la cantidad suficiente para el uso que hay en México”, enfatizó Colín.

Dijo que el acero también se importa de Malasia, Italia, Alemania, Canadá y Rusia, entre otros.

“A final de cuentas va a tener que ser una combinación de costos, tiempos de entregas y disponibilidad, porque por más que México ponga restricciones para que se compre en México, si en México no hay o se produce poco, pues la industria va a tener que traer de otro lado”, enfatizó.

Dijo que las operaciones no se detienen, pero sí se encarecen y las saca de mercado debido a que hay un riesgo competitivo.

