'Pega' a maquilas bloqueo de casetas

Chihuahua.- Atrasos de dos a tres horas en los envíos de exportación por carreteras, provocó ayer a la industria maquiladora el estrangulamiento que hicieron transportistas de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C, en la caseta de peaje de Sacramento, informó el presidente de Index-Chihuahua, Luis Carlos Ramírez López.

Observó que debido a que el cruce internacional en Texas y Nuevo México no se dan regularmente de forma rápida, esta convenido con los socios cierto tiempo de entrega de la mercancía, por lo que no habría penalidades por el no cumplimiento de entrega “justo a tiempo”.

Sin embargo, dijo que de alguna forma ayudo al desplazamiento el que la Amotac haya optado por hacer su manifestación de protesta abriendo el paso de manera intermitente de norte y sur en la caseta de peaje, cada hora.

No obstante, dijo que lo ideal es que se pueda circular por la autopista de cuota sin ningún bloqueo, como el que se presentó ayer. A su vez, Abundio Muñoz García, delegado estatal de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, A.C. dijo que el consejo nacional presidido por Elías Dip, acordó no apoyar el paro nacional que convocó la Amotac por considerar que los bloqueos a las carreteras traen más problemas.

Dijo que los transportistas se quejan de la circulación de los dobles remolques, de la cancelación de las clínicas externas para exámenes médicos, así como de la inseguridad que hay en las carreteras y las pésimas condiciones que se tiene en algunos tramos.

Agregó que la queja también iba en el sentido de los cobros excesivos en casetas de peaje y los abusos de las grúas concesionarias.

El delegado estatal de la Conatram dijo que esos problemas no se tienen en el estado de Chihuahua y más bien prefieren buscar soluciones por la vía del diálogo, que con acciones que afecten a terceros como son los bloqueos de las carreteras.

Indicó que en materia de seguridad, si bien se puede presentar algún robo, la situación no es caótica, ni hay quejas de los asociados de que sufrieron ataques con o sin violencia en trayecto.

Por lo que hace a las condiciones de las carreteras dijo que en términos generales están bien, aunque criticó que en lo que hace a la vía corta a Parral, se hacen labores de bacheo, que no garantiza durabilidad.

Dijo entender que las SCT tuvo recortes presupuestales importantes y hace lo que puede con menores recursos.

También mencionó que la carretera Janos-Agua Prieta está en pésimas condiciones y más bien parece ya un tramo permanente de terracería, de igual forma se tiene muchas deficiencias en la vía de Parral a Guadalupe y Calvo.

En lo que hace al uso de dobles remolques dijo que las autoridades de caminos vigilan permanentes la carretera, por lo que aquellos que excedan el peso permitido, son sancionados, y con ello, la circulación de esas unidades no han generalizado problema alguno en Chihuahua.

Finalmente apuntó que el efecto más fuerte del paro nacional que fue convocado por la Amotac se tendría en el centro del país, especialmente en la zona de Puebla, Veracruz y Oaxaca, donde sí hay serios problemas de inseguridad en la carretera.