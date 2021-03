Pega a minoristas bloqueo en Suez

Reforma Reforma

Ciudad de México.- El buque portacontenedores que está atascado bloqueando el Canal de Suez de Egipto amenaza con dificultar aún más la tarea de los minoristas europeos y estadounidenses de mantener los productos en stock, algo que ya se ha visto golpeado durante la pandemia de coronavirus.

Automóviles Kia nuevos, cajas de cerveza Heineken, máquinas de café, escritorios, animales vivos y miles de millones de dólares en petróleo crudo y otras materias primas permanecen varadas en la zona desde el martes, cuando el Ever Given se atoró en el canal durante una tormenta de arena.

Y el cuello de botella se hace cada vez mayor a medida que siguen llegando nuevas embarcaciones al lugar.

El cierre del estrecho paso, que podría durar semanas, es solo la última crisis que golpea a la cadena de suministro global, que se trastornó cuando los confinamientos por el coronavirus incitaron a los consumidores a renovar electrodomésticos, sofás y televisores, entre otras cosas, sucitando una alta demanda difícil de atender.

IKEA, el mayor vendedor de muebles del mundo; la firma de productos electrónicos Dixons Carphone, con sede en Londres, y Blokker, que vende artículos para el hogar, con sede en Ámsterdam, se encuentran entre los minoristas que tienen productos en los barcos varados, dijeron las compañías a Reuters.

"Dependiendo de cómo se desarrolle este trabajo y cuánto tiempo lleve terminar la operación, puede crear limitaciones en nuestra cadena de suministro", reconoció Hannes Mard, portavoz de la marca IKEA, Inter IKEA.

"Este es un evento devastador en un mercado ya estresado, donde la alta demanda ha causado demoras por congestión que impiden que la carga de importación llegue a los estantes de las tiendas de manera oportuna", dijo Richard Roche, presidente de un subcomité de la Asociación Nacional de Agentes de Aduanas de Estados Unidos.

Con las proyecciones de que la liberación del Ever Given podría llevar semanas, varias compañías navieras comenzaron a buscar ayer rutas alternativas, varias de ellas por el sur de África, según The Washington Post.

Sin embargo, es probable que esos desvíos agreguen una semana o dos a la mayoría de las entregas, y también significarán cientos de miles de dólares en costos adicionales de combustible.

Teme EU impacto energético

La Secretaria de Prensa de Estados Unidos, Jen Psaki, sostuvo ayer que la Casa Blanca está preocupada por el impacto que tendrá el bloqueo en los mercados energéticos globales.

"Hemos ofrecido asistencia a las autoridades egipcias para ayudar a reabrir el canal", agregó.

Hasta ayer, había casi 300 embarcaciones esperando pasar, al menos 30 transportaban combustible y 15 derivados del petróleo.