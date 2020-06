Pega a municipios baja recaudación

Reforma

Ciudad de México.- Debido a que los ingresos de los municipios por concepto de recaudación se han reducido alrededor de 50 por ciento, Alcaldes del país plantearon a Hacienda que flexibilice el uso de partidas presupuestales para hacer frente a los efectos económicos por la pandemia.

Por separado, representantes de la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm) y de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) urgieron a apoyar a los Ayuntamientos.

Laura Fernández, copresidenta de la Fenamm, que agrupa a alcaldías del PRI, advirtió que no hay un solo esquema de apoyo para fortalecer o dar estabilidad a las finanzas municipales.

"Un esquema de flexibilizar las partidas presupuestales para que se pudieran utilizar, no hay, o recursos extraordinarios para reactivar a municipios, no hay; poder flexibilizar fondos para poder generar una estabilidad económica en el municipio y no tenerlos tan etiquetados para ciertas áreas.

"Los municipios están centrando su recuperación a partir de la recuperación de sus ciudades, de su economía local, y de poder reactivar los ingresos, la recaudación. Te puedo asegurar que del 100 por ciento que pretendían recaudar, yo creo que vamos a recaudar un 50, un 60 por ciento de lo que de había estimado en un principio y eso obviamente limita el desarrollo de la vida municipal", señaló.

En entrevista, la Presidenta municipal de Puerto Morelos, Quintana Roo, planteó que incluso se adelante la entrega de participaciones federales o de partidas como el Fortamun.

Alertó que la situación financiera de muchos municipios es crítica al grado de que han cancelado proyectos prioritarios por baja recaudación y reactivación económica muy lenta.

"Creo que sí es importante generar una estrategia que le dé oxígeno y liquidez a los municipios para poder enfrentar por lo menos las necesidades básicas de este año", agregó.

Enrique Vargas del Villar, presidente de la ANAC, que integra a Ayuntamientos del PAN, pidió un trato justo para los municipios sin importar su origen partidista.

Advirtió que si no se apoya a las Alcaldías muchas entrarían en "quiebra técnica" y no tendrían dinero suficiente para cubrir sus obligaciones financieras de fin de año.

"(Se requiere) que sea flexible (Hacienda) y que vea la realidad de lo que estamos viviendo. Los municipios enfrentan diversas problemáticas derivadas de la pandemia que demandan soluciones inmediatas y directas. Los ingresos propios de muchas demarcaciones del País se han reducido incluso en un 50 por ciento como consecuencia del confinamiento y la falta de liquidez financiera de muchas familias para cubrir sus obligaciones frente al Gobierno municipal.

"Es muy preocupante la situación de todos los municipios del País. Abandonar al municipio es abandonar a la gente y es lastimar su bienestar. Veo una preocupación muy fuerte de los municipios de cómo van a poder sacar su fin de año", indicó el también Alcalde de Huixquilucan, Estado de México.

Vargas dijo que una de las propuestas de la ANAC es negociar que los adeudos con la Conagua y CFE se puedan cubrir en 50 por ciento este año.

Expuso que también demandan que no se reduzcan este año las participaciones federales para los municipios, y que se liberen otros fondos que tiene "parados" la Federación.

"No es que estemos en contra del Gobierno federal, lo quiero dejar muy en claro, es que necesitamos sacar adelante los municipios, no es un frente, pero sí (hay) esta necesidad de tener más recursos para los municipios", señaló.