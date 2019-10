‘Pega’ en Juárez huelga de GM

Ciudad Juárez.- Varias plantas maquiladoras en la localidad se encuentran afectadas en sus operaciones debido a la huelga de trabajadores de GM en Estados Unidos, confirmaron fuentes al interior de las empresas.

Tal es el caso de la maquiladora Mahle, en la que unos 170 operadores se encuentran inactivos, a la espera de material de suministro para poder trabajar de manera normal, indicó la fuente, que prefirió no se publique su nombre.

Sin embargo, además de los operadores, existe personal de apoyo de las áreas de Calidad y Producción que también están sin laborar normalmente, subrayó.

Además de esta firma, unas más están teniendo paros técnicos debido a la huelga, aunque otras maquilas, no necesariamente del área automotriz, los tienen debido a la debilidad económica e iniciaron semanas atrás, como informó El Diario en su oportunidad.

De los más de 300 mil empleos que genera la industria maquiladora en Ciudad Juárez, unos 105 mil forman parte del giro automotriz, que se está viendo afectado ya con el paro de General Motors en Estados Unidos.

La huelga del sindicato United Auto Workers (UAW) inició el pasado 16 de septiembre, por lo que ya va por su tercera semana.

Entre las demandas de los trabajadores de GM destacan aumento en salarios y prestaciones, además de garantizar que no se lleven producción a otros países.

Economistas como Patrick Anderson, en Michigan, explican que la huelga tendrá un impacto en la economía de ese estado, a tal grado, que si continúa por unas cuantas semanas, habrá una recesión en dicha entidad.

De acuerdo con el banco JP Morgan, la huelga ya dejó daños por mil millones de dólares y siguen subiendo.

En Ciudad Juárez más de un 26 por ciento de las plantas está ligado al sector automotriz, de acuerdo con datos de Índex.

Aunque se tiene confirmada por su nombre a la maquiladora Mahle, otras plantas de la ciudad están teniendo problemas similares, según versiones extraoficiales de empleados.

En el caso de Aptiv, se intentó conocer su versión respecto a las plantas que pudieran estar afectadas aquí, pero hasta ayer no respondieron a los mensajes enviados.

Aptiv es una firma que cuenta con fuertes ligas al suministro automotriz de GM.





Están obligados a parar





El delegado del Gobierno federal en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, confirmó que maquiladoras de Ciudad Juárez comenzaron ya con paros técnicos derivados de esta huelga.

Mencionó que lo anterior fue expuesto por Índex Juárez en una reunión que sostuvo con ellos la tarde del jueves.

Sin embargo, agregó que desconoce el número de empresas afectadas, así como el número de trabajadores.

“Lo que me comenta Índex es que hay una afectación y se han visto obligados a hacer paros técnicos por la huelga de GM y ellos tienen un convenio con trabajadores para no afectarles sus ingresos y les pagan la mitad del sueldo. Les pagan el 50 por ciento del sueldo aunque no vayan a trabajar, pero les mantienen intactos los bonos”, apuntó.

De acuerdo con cifras de Índex, en esta frontera existen 329 empresas maquiladoras, de las cuales aproximadamente el 30 por ciento es del giro automotriz.

Ese sector genera el 35 por ciento de los trabajos en la localidad y de acuerdo con datos del IMSS, hasta el mes de septiembre el total de trabajadores en la industria de la transformación sumaba 200 mil 041.

Aptiv, Electrocomponentes, Lear, Robert Bosch, Cummins, Siemens, Valeo, Strattec y Continental son algunas de ellas, quienes fabrican autopartes que se distribuyen a diferentes partes del mundo.

Asientos, vidrios, tableros eléctricos, limpiaparabrisas, sistemas de aire acondicionado, tuberías, tapas de motor, balastros, compresores, filtros radiadores, luces exteriores, conexiones de cables de batería, bombas de gasolina, bocinas, sistemas de frenos, sistemas hidráulicos para volantes, motores para ventanas, arneses, computadoras del motor, son algunos de los productos que fabrican.

Loera de la Rosa agregó que iniciará gestiones para dotar con despensas a los empleados trabajadores y que las afectaciones sean mínimas.

“No tengo el número de afectados, pueden ser 5 mil o hasta 20 mil por los paros técnicos, pero la industria maquiladora lo ha manejado muy bien y no es una crisis, aunque no está demás que el Gobierno federal busque un apoyo en especie para las personas trabajadoras, especialmente para los que ganan menos, para completarles a través de un apoyo alimentario; ya lo estoy gestionado”, agregó.

(Ramón Salcido / Iris González / El Diario)









