Economia

‘Pega más a EU que a México el cierre de la frontera’

Román Rivas Hong indicó que se atrevería decir que el cierre de la frontera afecta más al lado norteamericano porque al no cruzar muchos mexicanos, ya no muchos comercios no están activos al otro lado de la frontera. De alguna manera eso beneficia al lado mexicano, porque las compras ahora se hacen del lado mexicano de toda esa gente que no puede cruzar