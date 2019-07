Pegan a petroleras que invierten en país

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador revirtió partes clave de la reforma energética que puso fin al monopolio estatal de la industria petrolera y permitió a las empresas privadas encontrar y bombear petróleo por primera vez en siete décadas, destacó el diario The Wall Street Journal.

La publicación señaló que como parte de ese plan, el gobierno prometió volver a la práctica de otorgar contratos de servicios a empresas privadas que trabajan con Pemex, pagándoles una tarifa en lugar de recompensarlos con una parte del petróleo.

Eso podría beneficiar a compañías de servicios petroleros como Schlumberger Ltd. y Halliburton Co., que pueden buscar contratos lucrativos según el plan. Pero es un revés potencial para las grandes compañías de energía, como BHP Billiton Ltd., que invirtió en México después de la reforma de 2014, indicó el diario.

Los analistas e inversionistas dijeron que el plan no puede aumentar significativamente la producción de petróleo o evitar que Pemex se endeude.

El rendimiento de los bonos de Pemex con vencimiento en 2027 subió bruscamente ayer, de 6.77 a 6.96 por ciento según MarketAxess, lo que indica que los inversionistas ven un mayor riesgo asociado con la deuda.

El gobierno quiere que Pemex aumente la producción en alrededor de un millón de barriles por día a 2.7 millones en 2024. Para ello, reducirá la carga fiscal de la compañía en 6.7 mil millones de dólares durante los próximos dos años e inyectará 7.4 mil millones en efectivo durante los próximos tres años.

La idea es darle a Pemex los recursos para aumentar la producción sin agregar a su deuda de más de 100 mil millones de dólares, la mayor cantidad de una empresa petrolera mundial.

Sin embargo, otorgar más dinero a Pemex y otorgarle un alivio fiscal significa menos dinero para el Gobierno federal de México, que depende de la firma para una quinta parte de su presupuesto anual, destacó la publicación