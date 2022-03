Pegaría Carta Porte a cruces fronterizos

Reforma

Monterrey, NL.- Los requisitos del Complemento Carta Porte al CFDI pegará a la operación de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (IMMEX), porque al menos un 30 por ciento de los camiones que cruzan hacia y desde Estados Unidos, podrían dejar de hacerlo.

Así lo advirtió Luis Hernández, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), quien dijo que ni los transportistas ni la autoridad están preparados para cumplir y supervisar todo lo que implica este requisito.

"Uno de los retos que tenemos es la Carta Porte, porque el 30 por ciento del flujo terrestre se va a restringir. Quiere decir que por Nuevo Laredo no van a cruzar cerca de 5 mil camiones por día. Quiere decir que en una plaza como Tijuana no van a cruzar mil camiones al día. Que por Colombia bajará el 30 por ciento de los cruces", señaló.

"La pregunta que hacemos es ¿si el Gobierno está dispuesto a vivir con eso? La pregunta también es ¿qué vamos a hacer cuando no podamos? Afuera tenemos un TLC, el éxito o el fracaso del T-MEC depende del éxito con el cual lo operemos".

Hernández explicó que el Complemento Carta Porte viene a detener el comercio, a fiscalizar todos los embarques, que ahora tienen que salir con una factura, y en el que prohibe a transportista detenerse en ciertos trayectos.

"El mensaje tanto a la Cancillería como a la Secretaría de Economía, como al SAT, es que el implementarlo como se está proponiendo, es bajar el movimiento de embarques como un 30 por ciento, porque no van a estar listos ni la autoridad para revisar ni los transportistas para cumplir con tantas variables".

Puso el ejemplo de un transporte que debe circular por cierta vialidad, pero si hay un accidente o congestionamiento, tendría que irse por otra parte, y ya con eso, está fuera de ley.

El impacto, dijo Hernández, va a ser para toda la cadena de valor, a las empresas, agentes aduanales, transportistas, empleados.

Refirió que se han acercado con diversas autoridades, incluyendo la Secretaría de Economía federal, que ha promovido la facilitación, por lo que seguirán cabildeando para que vean que más que ayudar a combatir el huachicol, el requisito viene a complicar más las tan afectadas cadenas de suministro y la logística.

"Ahorita no hay ninguna empresa que cumpla al pie de la letra. No cumple Pemex, no cumple CFE, no va a haber ninguna empresa que lo cumpla al 100 por ciento", agregó.

"El origen de la Carta Porte es combatir el huachicol, y están estandarizando todo el País".