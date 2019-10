Permitirán ruta aérea Dubái-Barcelona-México

Ciudad de México— El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), Javier Jiménez Espriú, aseguró que Emirates Airlines no tiene impedimento legal alguno para operar su ruta Dubái-Barcelona-México, que la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) ha cuestionado, por lo que le será otorgada.

"En principio sí. Legalmente no hay ningún impedimento para eso", respondió Espriú, al ser cuestionado sobre si las autoridades aeronáuticas otorgarán o no el permiso para que la aerolínea pueda operar su ruta a partir del 9 de diciembre próximo.

La ruta, aseveró, fue autorizada desde la Administración federal, planteada en el Senado y aprobada por este mismo.

Asimismo, aseguró que los documentos para operar esta ruta, incluido un memorando de entendimiento, sí fueron firmados por personas facultadas.

"Los documentos están firmados por la gente que estaba facultada para eso y fueron aprobados por el Senado, que también estaba facultado para eso", aseveró tras participar en la Cancelación de Primer Día de Emisión de la Estampilla Postal Día Mundial del Correo 2019.

Ayer, en el Senado fue aprobado por unanimidad un punto de acuerdo presentado por la congresista Blanca Estela Piña en el que se exhorta frenar la autorización a Emirates con el argumento de que el memorando de entendimiento, avalado en 2016 y que da la libertad a la aerolínea de operar la ruta mencionada con escala en Barcelona, fue firmado por alguien que no estaba facultado para ello.

Esta mañana, ASPA señaló a través de un comunicado que Emirates no tiene la autorización legal para operar la ruta Barcelona-México hasta que el Senado y la SCT revisen el memorando.

La revisión, dijo, tendrá que hacerse porque dicho acuerdo no cuenta con los requisitos formales que le den validez.

"Emirates pretende aprovecharse de un mercado que no le corresponde, violando la soberanía nacional y abriendo la puerta para que otras aerolíneas hagan lo mismo invadiendo el mercado mexicano y perjudicando a las aerolíneas nacionales", sostuvo la organización sindical.

Aseguró que la aerolínea extranjera no está buscando una sola ruta, ya que en el memorándum de entendimiento con México se contempla la operación de otros pares de rutas.

Por otra parte, Jiménez Espriú confirmó que el director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Miguel Peláez Lira, será sustituido por Jesús Rosano.

"Porque se sustituye a la gente de cuando en vez", se limitó a responder al preguntarle si se pretende hacer este cambio y la razón del mismo.

Rosano es director comercial de TAR Aerolíneas.