Pide AMLO a EU no tomar T-MEC como rehén

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a legisladores de Estados Unidos no tomar de rehén el Tratado México, Estados Unidos y Canadá por diferencias políticas durante el proceso electoral del país.

López Obrador pidió a demócratas y republicanos avanzar en el tema e impedir que se contamine el proceso electoral ya que dicho tratado ayudará a la economía de los tres países.

"Hago este llamado de manera muy respetuosa porque si ayuda a las tres economías de los tres países, ayuda a Canadá, a EU y a México y no puede ser el Tratado rehén en las diferencias políticas electorales, debe de separarse, con todo respeto, es una opinión, porque conviene al desarrollo económico de América del Norte".

A inicios de noviembre, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que no descartaría que la votación del Congreso sobre el T-MEC pase para el próximo año, pero sostuvo que espera que pueda darse antes.

El Presidente Donald Trump ha criticado a Pelosi y a los demócratas en diferentes ocasiones por no avanzar más rápidamente y ratificar el acuerdo comercial.