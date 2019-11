Pide AMLO a STPS intervenir en Walmart

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Secretaría del Trabajo a revisar la situación laboral en la que se encuentran miles de adultos mayores que trabajan como empacadores en tiendas departamentales como Walmart.

El Mandatario fue cuestionado durante su conferencia de prensa sobre el esquema en el que trabajan los ancianos, ya que no reciben un salario, no cuentan con prestaciones ni seguro y sólo obtienen ingresos de las propinas que pagan los clientes de manera voluntaria.

En una primera respuesta, López Obrador consideró que debía presentarse una denuncia formal sobre el tema.

"Se debe presentar una denuncia por no pagar un salario justo y que no se den las prestaciones, eso lo pueden hacer, incluso hasta la Secretaría del Trabajo puede intervenir", dijo inicialmente.

Sin embargo, ante la insistencia sobre la situación precaria en la que laboran las personas de la tercera edad, el Jefe del Ejecutivo giró la instrucción directamente a la dependencia.

"Tiene que intervenir la Secretaría del Trabajo, va a intervenir la Secretaría del Trabajo, pero lo más importante de todo es que ya se hizo la denuncia, ya se sabe que puede existir, para no sentenciar a priori, esta gran injusticia en contra de adultos mayores de parte de Walmart", señaló.

"Ya, va a intervenir la Secretaría del Trabajo porque todos los seres humanos tienen derecho, el derecho a un salario justo es un derecho consagrado en la Constitución".

El Presidente refirió que Grupo Walmart podría estar afiliado a un colectivo de empresas estadounidenses que deben apegarse a un código de ética que ofreció presentar en la conferencia de prensa del próximo lunes.

"Además, hablamos del código de ética de las empresas, Walmart creo que pertenece o debe estar en esta agrupación de Estados Unidos que suscribió el código de ética al que hemos hecho referencia, en donde se pide a los empresarios que no sólo tengan como objetivo la utilidad, la ganancia, sino que se dé una atención justa a sus trabajadores", expresó.

"Es más, el lunes, quiero presentar ese código aquí, porque también se habla del cuidado del medio ambiente, es un código de ética para el sector empresarial en Estados Unidos y la agrupación que define esta nueva norma de comportamiento en ella puede estar afiliada Walmart, entonces vamos a verlo".

En la pregunta inicial sobre el tema también fue mencionada la tienda Soriana, sin embargo, el Mandatario no hizo referencia a esa cadena.