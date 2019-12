Pide Coparmex no ceder ante EU

Ciudad de México.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió al Gobierno mexicano no ceder ante las exigencias de Estados Unidos para la ratificiación del T-MEC y evitar acuerdos que afecten la soberanía del País y la competitividad de los sectores productivos.

"En Coparmex, expresamos nuestro apoyo al Gobierno federal para mantener firme su postura y no ceder por ningún motivo a la intención de realizar un proceso de certificación de todo producto en frontera, así como de habilitar cualquier mecanismo de operación de inspectores transfronterizos", afirmó el organismo empresarial.

Añadió que México no tiene que correr ningún riesgo en materia comercial, ni supeditar los acuerdos a las coyunturas internas que ocurren en otros países.

Recordó que aún faltan diversos temas prioritarios a revisar, principalmente en materia de medio ambiente y en proveedurías para la industria automotriz en insumos como el acero y el aluminio.

"Recordemos que, a falta de ratificar el T-MEC, aún contamos con una importante red de protección en el todavía vigente TLCAN de 1994. Con esto, no tenemos prisa para aprobar modificaciones que contradigan los acuerdos originales alcanzados y aprobados por los tres países. Nuestro también socio, Canadá, así lo está haciendo", afirmó la Confederación.

Además, hizo un llamado al Gobierno federal y a los legisladores a no precipitarse y retomar las consultas con el sector privado.

"Hacemos un respetuoso, pero firme llamado a las y los senadores de la República a no precipitarse y, de manera mesurada, retomar los procesos de consulta, para que juntos, Gobierno y empresarios, nos aseguremos de no ceder posiciones que afecten a nuestra economía ni socaven a la soberanía nacional. En Coparmex, lo decimos claramente: primero México", subrayó.