Pide la IP avanzar a semáforo amarillo

Chihuahua, Chih.- Los presidentes de Canaco, Cocentro e Index-chihuahua, se pronunciaron ayer por el avance al color amarillo y la autorización de apertura de algunas otras actividades, hasta ahora restringidas, pero dejaron en claro que no hay aun condiciones para pensar en un verde.

Entrevistados por separado, Edibray Gómez de Canaco, Ricardo Perea por Cocentro y Román Rivas líder de Índexchihuahua, subrayaron que la pandemia continua y es necesario no bajar la guardia y sentir insistiendo en los protocolos de prevención de contagios del Covid-19.

Dejaron en claro que mientras no se tenga un avance significativo en la vacuna entre la población y se mantengan los indicadores a la baja en contagios y hospitalización no es posible pensar en llegar aún color verde en el semáforo epidemiológico.

El presidente de Canaco, Edibray Gómez Gallegos, dijo que dada la baja en los números de contagios de Covid-19 y en la ocupación hospitalaria es posible pensar ya en un cambio al amarillo en el semáforo epidemiológico.

Informó que se ha tenido mesas de trabajo con el Sector Salud, Gobernación y otras dependencias para darle seguimiento a los protocolos y se percibe una baja en los indicadores del Covid-19.

No obstante, dijo que es necesario insistir a la población que tome los cuidados necesarios y si es posible no salir de casa, no hacerlo.

Edibray Gómez dijo que se ha pedido nuevamente a las autoridades permitir abrir de manera moderada los salones de eventos, casinos, gimnasios, spas, cantinas y bares de la ciudad, con apego a restricciones que marca la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud.

Apuntó que pensar en un verde, se ve un poco lejano, aunque si se sigue trabajando igual en el autocuidado de la población, se puede lograr pronto.

En tanto, Ricardo Perea García, presidente de la Asociación de Comerciantes de la Zona Centro (Cocentro) indicó que en el gremio están optimistas ante los números que presenta el Consejo Estatal de Salud y la Secretaría de Salud respecto a la baja de la tendencia de contagios y ocupación hospitalaria por el Covid-19.

Planteó que mientras se tenga controlado estos casos, se puede ir incrementando la actividad comercial y social.

Apuntó que entienden que con la llegada de la vacuna y la aplicación al adulto mayor se puede avanzar en los aforos en los negocios comerciales y de servicios. Perea García apuntó que, si el cambio se hace de una manera adecuada, se va a poder bajar más rápido esta situación.

Sobre la posibilidad de ir a un color verde, consideró que por el momento no es lo adecuado, aunque sí consideran que se pueden abrir ahora algunos otros negocios y poder tener una mayor economía.

A su vez, Román Rivas Hong, presidente de Indexchihuahua, indicó que en la parte estatal se debería honrar el color amarillo ya que la tendencia de contagios y ocupación hospitalaria va muy bien.

Planteó que Chihuahua tiene ahora ciertas restricciones para trabajar en algunos sectores, no así a Ciudad Juárez por las mismas tendencias, pero ahora aquí se tiene una buena proyección.

Dejó claro que culturalmente no se tiene la suficiente preparación para llegar a un verde en la ciudad de Chihuahua, ya que se requiere de ser más “bombardeados” con información para tomar mayor conciencia de cuidado, que la situación continua y no hay vacunas y puede haber más contagios.

