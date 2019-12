Pide Senado a Ebrard no firmar cambios a T-MEC

Ciudad de México.- El Senado de la República pidió al Canciller Marcelo Ebrard no firmar ningún cambio al T-MEC con los demócratas que pueda modificar ese instrumento comercial.

"Que no se firme nada antes de conocerse", solicitó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, en una llamada telefónica al filo de las 13:00 horas.

En rueda de prensa, el legislador advirtió que existe el riesgo de que los senadores demócratas vulneren la soberanía nacional si imponen cambios orientados a que se permita la verificación laboral en México.

"Estados Unidos podría adoptar sanciones con severas implicaciones que pondrían a México en clara desventaja frente a Estados Unidos", alertó.

Monreal señaló que los demócratas pretenden empujar cambios en cinco capítulos: disposiciones laborales y ambientales; mecanismos de solución de disputa; protección de patentes; y en aluminio y acero.

El coordinador de la bancada morenista afirmó que no habría zozobra en caso de que se postergara la aprobación del instrumento comercial.

"No se acabaría el mundo: se sigue aplicando el TLC vigente. México no quedaría en la zozobra. No hay prisa cuando se trata de defender la soberanía", aseguró.