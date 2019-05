Pierde azúcar mercado

Ciudad de México.- Si algo sobra en el mercado mexicano de alimentos es azúcar.

Debido a que su producción no se ha detenido y ya no hay mercado local ni en Estados Unidos donde se pueda colocar, se tiene un excedente de 37.5 por ciento para exportación respecto a la que se estima producir, de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Parte del excedente tiene que ver con la decisión de los grandes consumidores de azúcar, especialmente de las refresqueras, de sustituir este insumo por fructosa.

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), desde hace algunos años la industria refresquera ha sustituido casi en su totalidad el consumo de azúcar por jarabe de maíz de alta fructosa y en México las importaciones de este producto han crecido aceleradamente.

En 2018, el volumen importado de fructosa en el País fue 161 por ciento superior al registrado hace 10 años, con un millón 166 mil 602 toneladas, frente a 446 mil 281 toneladas en 2008, de acuerdo con el Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI).

Estas importaciones provienen principalmente de Estados Unidos, y en México la empresa Cargill Corn Milling figura como uno de los jugadores relevantes.

Para el cierre del actual ciclo 2018-2019, el consumo de fructosa en México (producida localmente e importada) alcanzará un millón 635 mil toneladas, conforme a las estimaciones del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (Conadesuca).

Este cantidad, que será histórica, representará casi 30 por ciento del consumo total de edulcorantes en el País, según cálculos de la consultora Zafranet.

Una razón de peso por la que la industria refresquera ha sustituido este producto es por el precio.

La fructosa puede ser hasta 10 por ciento más barata que el azúcar con base en el precio de compra de la industria consumidora, y entre 38 a 50 por ciento menor si se considera el precio en aduana, refirió la Unión Nacional de Cañeros.

Aunque algunos grupos en el sector han solicitado que se frene la entrada de fructosa, para los principales jugadores de la industria no es la solución.

Para Marcelo Martins, presidente de Cargill México, el daño que causa la fructosa a la industria azucarera mexicana, según acusan productores, es una discusión profunda que resurge en momentos en que se tienen inventarios excedentes, pero al buscar una solución deben preservarse las condiciones de libre comercio.

"Si existen intersecciones busquemos otras maneras de solucionarlo, más no con medidas artificiales que bloqueen el libre comercio", señaló.

Otro problema para la industria azucarera mexicana, son las barreras que Estados Unidos ha impuesto a su exportación.

Desde 2014, la cuota para exportar azúcar a ese país e redujo, según lo que se planteó en el Acuerdo de Suspensión celebrado ese año.

El problema ahora se agrava con una nueva disminución.

Hasta el ciclo 2017-2018 el País podía enviar hasta un millón 85 mil 176.71 toneladas pero para el ciclo que termina en septiembre de este año el monto máximo es de 811 mil 513.082 toneladas valor crudo.

En respuesta a una problemática que resurge con fuerza, el actual Gobierno ve una posible salida en la diversificación del cultivo de la caña, con esquemas de reconversión de cultivo y producción de energías renovables, además de la diversificación de mercados y gestionar con EU la recuperación de la cuota azucarera que tenía México hasta antes del Acuerdos de Suspensión.

Víctor Villalobos, titular de la Sader, aseguró que también se está dialogando con la industria que consume fructosa para incrementar el consumo de azúcar nacional en sus procesos.

"Obviamente ésta es una decisión que ellos habrán de ir tomando y sobre todo estará en función de los precios, pero la disponibilidad de azúcar que tenemos en nuestro País es muy alta, es muy atractiva para tomar en cuenta los precios que tienen que estar en función de un rango y comparar cuánto cuesta traer la fructosa versus el consumo de azúcar", sostuvo.