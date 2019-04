Pierde dólar 15 centavos, a $19.15

Al cierre de este miércoles, el dólar perdió 15 centavos; en las sucursales de Citibanamex se vende 19.15 pesos y se compra a 18.30.



Para operaciones al mayoreo, el precio de la divisa estadounidense bajó 8.65 centavos a 18.8380 pesos, para sumar así la quinta jornada consecutiva con plusvalías para el peso.





Mientras tanto, los participantes evalúan las minutas de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos publicadas a medio día.



Las minutas de política monetaria de la Fed confirmaron que, para la mayoría de los participantes del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC), las expectativas económicas y los riesgos para el crecimiento de Estados Unidos probablemente permitirán que la tasa de interés se mantenga sin cambio durante el resto del año, destaca Banco Base.



Las autoridades del FOMC coincidieron en ser pacientes respecto a los cambios en la política de tasas de interés, según las minutas.



No obastante, según analistas de Banorte-IXE, varios participantes destacaron que dicha postura debería de revisarse conforme se desenvuelvan las perspectivas económicas.



El rango meta de la tasa de fondos federales se encuentra entre un 2.25 y un 2.50 por ciento.



Asimismo, el Banco Central Europeo anunció su política monetaria, la cual determinó mantener sin cambio su tasa; también prevén no modificarla durante este 2019.



El próximo jueves, la Junta de Gobierno del Banco de México divulgará las minutas de su última reunión en que mantuvo su tasa de fondeo en 8.25 por ciento.



Por su parte, plazas financieras aguardan que el Eurogrupo le conceda una nueva ampliación del plazo para concluir el proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea a la Primera Ministra británica, Theresa May.



Así el Euro Stoxx registró un alza de 0.22 por ciento.



El S&P BMV/IPC perdió 0.54 por ciento.



El Nasdaq subió 0.69 por ciento, el Standard & Poor's de 0.35 por ciento y el Dow Jones de 0.03 por ciento.



En el petróleo, el referencial Brent cotizó con un escalada en el precio de 1.59 por ciento y el West Texas Intermediate de 0.98 por ciento a pesar del incremento en los inventarios de crudo estadounidense.