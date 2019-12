Pierde México con T-MEC final: WP

Ciudad de México.- México es uno de los perdedores en la negociación final del Acuerdo Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), ya que el claro impulso del nuevo acuerdo es dificultar que las empresas (especialmente en la industria automotriz) cierren fábricas en Estados Unidos y Canadá y se trasladen por completo a México, donde los costos laborales son más baratos, señaló el diario The Washington Post.

La publicación subrayó que México tenía que dar lo máximo en las negociaciones entre las tres naciones, al estar su economía técnicamente en recesión ahora, y querían a Trump fuera de sus espaldas.

El WP también consideró que China es otro perdedor porque "esto le da a Trump y Lighthizer impulso en el comercio. Dado que Trump ya tiene una gran victoria en el comercio de cara a las elecciones presidenciales de 2020, ahora hay menos presión para que haga un trato con China".

El diario indicó que casi todos afirman que es una victoria política y económica para ellos. Los demócratas le dan el visto bueno. Algunos líderes sindicales le dan el visto bueno. También lo hacen los funcionarios mexicanos y canadienses. Muchos grupos empresariales, incluida la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la Mesa Redonda de Negocios y la Oficina Agrícola, también lo están aplaudiendo.

El T-MEC es una actualización del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte de 1994 (TLCAN) que eliminó casi todos los aranceles sobre los bienes comercializados entre las tres naciones. El T-MEC realizó dos grandes revisiones al acuerdo anterior: en primer lugar, actualiza muchas disposiciones sobre propiedad intelectual, productos farmacéuticos y economía digital. En segundo lugar, incluye más protecciones ambientales y laborales, destacó el diario.

Otros grupos perdedores son los productos farmacéuticos, ya que el T-MEC del año pasado le dio a un cierto tipo de medicamentos conocidos como biológicos 10 años de exclusividad en el mercado. Los demócratas dicen que esto ya no existe, un duro golpe para las compañías farmacéuticas que querían más años para poder cobrar precios más altos.

Además, las compañías farmacéuticas no obtendrán tres años adicionales de protección de patentes cuando presenten documentos sobre un nuevo uso de un medicamento.

Por otra parte, los economistas y los expertos automotrices piensan que el T-MEC hará que aumenten los precios de los automóviles en Estados Unidos y que disminuya la selección, especialmente en los automóviles pequeños que se producían en México, pero que no se pueden trasladar a través de la frontera libre de aranceles.

No está claro cuánto podrían aumentar los precios, pero los fabricantes de automóviles no pueden depender tanto de la mano de obra mexicana barata ahora, y probablemente habrá mayores costos de cumplimiento, señaló.

Mientras que entre los ganadores, el WP dijo que el nuevo T-MEC es una clara victoria para Trump, ya que obtuvo un acuerdo legítimo e integral con dos países extranjeros y los demócratas, que actualmente intentan destituirlo.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, también logró una victoria, ya que los demócratas pueden demostrarle a Estados Unidos que son capaces de hacer cosas más allá de la acusación. También ejercieron mucha influencia durante las negociaciones, obligando a Trump y a México a aceptar una aplicación más estricta de los derechos laborales en el acuerdo final.

Otro de los ganadores fueron los sindicatos, especialmente el presidente de AFL-CIO, Richard Trumka, que presionaron mucho. El principal negociador comercial de Trump los consultó con frecuencia durante el acuerdo original del T-MEC en 2018, y los sindicatos se mantuvieron firmes en 2019 para forzar disposiciones aún más favorables para garantizar que los empleos estadounidenses no huyan rápidamente a México, destacó el WP.