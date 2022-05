Pierden Meta, Google y Twitter 181 mmdd de valor

Reforma

Nueva York.- Las acciones de las redes sociales perdían más de 180 mil millones de dólares en valor de mercado, después de la advertencia de ganancias de Snap Inc, lo que se sumó a los problemas de un sector que ya se está recuperando del estancamiento del crecimiento de usuarios y los temores de aumentos de tasas.

Hacia la media jornada de este martes, las acciones de Snap, dependiente de la publicidad digital, caían un 41 por ciento, a 13.47 dólares en su mayor declive intradiario hasta el momento para negociarse por debajo de su precio de oferta pública inicial de 2017 de 17 dólares. La liquidación borraba hasta el momento alrededor de 15 mil millones de dólares en su valor de mercado.

Sumado al valor de las caídas para sus pares, incluido el propietario de Facebook, Meta Platforms Inc, que caía 8.64 por ciento; el propietario de Google, Alphabet Inc, cediendo 6.10 por ciento; Twitter Inc, que perdía 4.12 por ciento, y Pinterest Inc un 12 por ciento, el grupo ha visto desaparecer 181.1 mil millones de dólares.

Snap dijo el lunes que esperaba incumplir los objetivos trimestrales de ingresos y ganancias que estableció apenas un mes antes y que tendría que reducir las contrataciones y los gastos.

El panorama sombrío de una de las empresas más conocidas del sector pone de relieve cómo la guerra entre Rusia y Ucrania, la creciente inflación y el aumento de las tasas de interés están impactando a las firmas de redes sociales, en un momento en que recién comenzaban a recuperarse del efecto de los cambios en el sistema operativo iOS de Apple.

"Snap es como un juego de dominó para la publicidad en línea y cuando ves una debilidad allí, automáticamente piensas en Facebook, Pinterest y Google", dijo Dennis Dick, operador de Bright Trading LLC en Las Vegas.

"Una vez que empiezas a pensar en Google, es cuando los mercados comienzan a liquidarse", sostuvo.

La ola vendedora se produce días después de que una encuesta de administradores de fondos de Bank of America indicara que los inversionistas se están volviendo cada vez más pesimistas con respecto a las acciones de tecnológicas, un marcado revés de la tendencia alcista de los últimos 14 años.

Los analistas también dijeron que la perspectiva de Snap para los gastos sugeridos de ganancias estructurales superará el crecimiento de sus ingresos, dado que la plantilla aumentó un 52 por ciento en el trimestre anterior. La compañía también enfrenta la presión de TikTok y un cambio en los presupuestos publicitarios a Google y Facebook, agregaron.

"Hay mucho con lo que lidiar en el entorno macro actual", dijo el presidente ejecutivo, Evan Spiegel, en una conferencia tecnológica el lunes. Se expande ola vendedora al sector de la publicidad y tecnología publicitariaLa noticia estimuló las ventas generalizadas en el espacio publicitario y de tecnología publicitaria. Entre las caídas más notables están:

EMPRESA CAÍDA PORCENTUAL

Trade Desk Inc 20

fuboTV Inc 8

Magnite Inc 14

LiveRamp Holdings Inc 9

Roku Inc 17

Vizio Holding Corp 8.1

Omnicom Group Inc 6.4

Interpublic Group of Cos 4.9