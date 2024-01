Pierden negocios 400 mdp por bloqueo a movilidad en Acapulco

Cd. de México.- La falta de transporte en Acapulco, debido a acciones del crimen organizado, ha provocado que los comercios del puerto registren pérdidas por 400 millones de pesos, según cálculos de la Cámara de Comercio local.

Alejandro Martínez Sidney, titular de la Cámara, advirtió que estas afectaciones se reportaron en 6 días de bloqueo a la movilidad en la ciudad, además de que los negocios hicieron un ajuste a sus horarios de operación.

"La afectación económica al día de hoy ya rebasa los 400 millones de pesos; esto en 6 días que viene este bloqueo a la movilidad de la ciudad", afirmó Martínez en conferencia de prensa organizada por la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

"Las tiendas de conveniencia, de autoservicios, están cerrando más temprano. Hay unas que en los primeros días tuvieron que cerrar definitivamente en el primer cuadro de la ciudad porque no llegó el personal a trabajar, y esta restricción de horarios que tenemos también ha impactado".

Detalló que, por el clima de inseguridad, en lugar de cerrar a las 20:00 horas, los comercios lo están haciendo a las 18:00 horas, además de que también abren más tarde, ya que muchos de los empleados llegan caminando a sus lugares de trabajo.

Añadió que la actividad económica empezaba a moverse a finales del año pasado, sin embargo, eso también activó a los grupos criminales.

"Hemos tenido una serie de extorsiones a algunos de los comerciantes de la playa; estamos atendiendo tres casos de este tipo que se están investigando. Estamos tratando de dar el apoyo como Cámara de Comercio para que tengamos los canales institucionales, con las dependencias que están para procurar la justicia, las garantías", manifestó.

Hizo un llamado a la Fiscal General de Guerrero, Sandra Valdovinos, para que termine con la impunidad en el puerto.

"Hubo asesinatos de transportistas que siguen impunes; no hay justicia y esto genera que este delito continúe. Mientras la Fiscal del Estado no tenga resultados, este problema va a continuar", expuso.

El líder empresarial exhortó a los diputados de Guerrero a que supervisen el trabajo de la Fiscalía local y que llamen a comparecer a su titular debido a la ola de violencia por la que pasa dicha entidad.

"Yo le pediría a los diputados de Guerrero, quienes son quien vigilan, supervisan el trabajo de la Fiscal, que la citen a comparecer ya para ver qué es lo que está pasando con los asesinatos en Guerrero que no se están resolviendo.

"La Fiscalía del estado de Guerrero desgraciadamente ha sido opaca, ha fallado en las investigaciones; no hay detenidos y no hay presentados, y no hay una investigación contundente por parte de la Fiscalía del estado de Guerrero. Esto genera la impunidad y la violencia que estamos viviendo", señaló.