Planea Mercado Libre nuevo centro

Ciudad de México.- Mercado Libre está preparando la edificación de un nuevo centro de distribución en México, que se sumaría a los dos que ya opera en Cuautitlán y Tepotzotlán, y que suman 130 mil metros cuadrados para la concentración de la mercancía que distribuye.

Javier Dolcet, director de operaciones de la compañía, señaló que hasta ahora no se ha definido la ubicación ni el tamaño de su nuevo centro de distribución.

No obstante, aseguró que se trata de una inversión necesaria ante el crecimiento de la empresa.

"Hoy no tenemos cerrado dónde pretendemos buscar un nuevo centro de distribución, pero lo que sí es lógico es que para seguir atendiendo la demanda que tenemos en Mercado Libre debemos hacerlo", dijo en entrevista.

A finales de 2020, sostuvo, sus dos centros de distribución actuales llegarán a su máxima capacidad, luego de que sus ventas durante el Buen Fin 2019 crecieron en 130 por ciento en comparación con las registradas en 2018.

"El año que viene nos encontraremos a nuestra máxima capacidad y seguramente necesitaremos otros lugares para seguir nuestra expansión. Todavía no tenemos definido ni cuándo ni dónde (edificaremos el nuevo centro)", expuso.

Sin embargo, sostuvo, el nuevo centro podría estar ubicado en cualquier ciudad del país donde la demanda lo requiera.

"Podría ser interesante seguir nuestra expansión a nivel de entregas con pequeños centros. No tienen que ser grandes instalaciones. Puede ser que la estrategia pase de tener centros grandes a tener centros pequeños. Todavía estamos evaluando, hoy no tenemos estrategia cerrada pero buscamos hacer disrupción logística en México y entregar en el menor tiempo posible", manifestó.

Recordó que hasta ahora Mercado Libre ha invertido más de 100 millones de dólares en la edificación de sus dos centros de distribución en el país.

El directivo aseguró que la desaceleración de la economía mexicana no representa hasta ahora una amenaza para la expansión de las ventas de la compañía.

"El comercio electrónico crece en México a ritmos de 35 a 38 por ciento al año, es el país que crece más en el mundo en comercio electrónico. Estamos lejos de encontrar un punto donde la economía pueda afectar esto", puntualizó.