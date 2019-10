Plantean intercambio de crudo con EU

Ciudad de México.- La actual Administración consideró posible el intercambio de crudo pesado por ligero (swap) a Estados Unidos como una medida para abastecer al Sistema Nacional de Refinación (SNR).

"Si hay necesidad y no logramos producir suficiente crudo de calidad para la dieta de la refinería, así lo haríamos.

"Hay un mecanismo de intercambio de crudo, se llama swap en términos comerciales, ese es el mecanismo que podemos utilizar. En ese intercambio llevas crudo pesado y te dan crudo ligero, no es necesariamente una compra", explicó Miguel Ángel Maciel Torres, Subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, durante el Congreso Internacional de Gas LP 2019.

Añadió que este mecanismo se ha hecho en administraciones pasadas, sin embargo, todo dependerá de la necesidad de las refinerías y de que Pemex logre producir suficiente crudo de calidad para la dieta del SNR.

"El Presidente ha señalado que no debemos de comprar crudo, que debemos de producir. Tenemos que revertir la tendencia, es el doble de trabajo, tenemos que producir para aumentar la producción pero también para compensar la declinación. Es un doble reto.

"Tendríamos que explicarle el intercambio al Presidente para conseguir la aprobación. No es lo mismo a lo que se hizo el sexenio anterior (importación), es una consecuencia de no invertir en los campos, por eso se vuelve un juego perverso", añadió Maciel Torres.