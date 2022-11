Podría Bancoppel retener el dinero de sus cuentahabientes hasta el lunes

El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.— Bancoppel podría retener el dinero de sus cuentahabientes hasta el lunes, esto luego de recibir una transferencia errónea del banco.

Ante ello, decenas de personas se han manifestado a través de las redes sociales, ya que no han podido ver reflejados sus depósitos en la cuenta, por lo que exigen una explicación del banco lo antes posible. “Quiero mi dinero. En su línea telefónica dicen que están actualizando y que hay que esperar de 24 a 48 horas, al menos hubieran avisado para no utilizar sus servicios durante su actualización”, menciona un usuario.

“No me ha caído una transferencia que me hizo mi hermana a mi cuenta de Bancoppel y a ella le aparece liquidada”, “Bancoppel tiene retenido nuestro dinero, las transferencias no se ven reflejadas en el banco emisor ni receptor, ya fui a Coppel y dicen que es tema de Banxico y ellos dicen que no es así. Somos millones de personas las afectadas y nadie explica nada. Es muy grave lo que está pasando”, fueron otros de los comentarios que difundieron usuarios en las redes sociales.