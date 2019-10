Podría EU modificar T-MEC antes de aprobarlo

Ciudad de México— Antes de aprobar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), EU podría presionar para incluir propuestas pendientes, advirtieron expertos.

Mónica Lugo, directora de Competitividad e Innovación para América del Norte, de la Secretaria de Relaciones Exteriores, dijo que durante las negociaciones hubo varias propuestas que a EU le interesaba incluir en el Tratado y que al final no prosperaron, pero siguen vigentes.

Esta por ejemplo el tema de la estacionalidad, que proponía que los productos perecederos mexicanos no pudieran ser exportados a EU durante el periodo de la cosecha de ese país, idea fuertemente impulsada por los productores de Florida.

Esta el caso de la figura llamada minimis, que establece el límite para que México ingresara mercancía del exterior vía internet, pero sin pago de aranceles.

Actualmente, el monto es de 50 dólares estadounidenses y en el T-MEC se acordó que será de 117 dólares, pero la idea de EU sigue siendo por un monto de 800 dólares.

Además, siguen vigentes otras demandas, como el capítulo de protección a patentes, medio ambiente o cómo México implementará la reforma laboral, recordó Lugo.

"Son ideas, son solicitudes que siguen manejándose como los cambios que se tendrían que hacer para que el Congreso aceptara el Tratado", refirió.

La directora comentó que por ahora no ha llegado a la Cancillería alguna notificación de cambio; sin embargo, para México no es opción reabrir el T-MEC.