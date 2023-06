Ponen arancel del 50% a importación de maíz

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Un arancel de 50 por ciento para la importación de maíz blanco fue impuesto conforme un decreto presidencial publicado anoche en el DOF.

La medida deja sin validez la exención y facilidades administrativas a este producto que imperaban como parte de las políticas antiinflacionarias promovidas por el Gobierno federal en enero pasado.

Los importadores de maíz blanco de consumo humano tendrán que pagar 50 por ciento por valor importado; antes de la exención, el arancel era de 20 por ciento.

En el decreto de ayer se establece que "la exención del arancel a la importación del maíz blanco harinero no ha generado un impacto significativo en la disminución de precios en el mercado nacional, por lo que se considera pertinente eliminarla".

El pasado 19 de junio, AMLO había advertido de esta medida como parte de su política contra el uso de maíz transgénico para propósitos alimenticios.

"Estoy por firmar (un decreto) para que en las tortillerías sólo se use maíz blanco y no transgénico. Esto va a ir acompañado del establecimiento de aranceles para que no se importe maíz blanco y se compre a los productores nacionales el maíz blanco. Porque también se dice: 'Se importa maíz blanco más barato'; sí, pero resulta que ese maíz blanco también es transgénico, y tenemos las pruebas", dijo.

A partir de esta semana y hasta el próximo 31 de diciembre, los aranceles a las importaciones de maíz blanco harinero se restablecen por órdenes del Gobierno, dejando sin validez el decreto que exentaba de impuestos y ofrecía una serie de facilidades administrativas a este producto a partir de este año, por ser parte de la canasta básica.

A través de un análisis, Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) explicó que estas medidas van en contra de las políticas adoptadas para reducir los daños de la inflación y no tendrán efectos sobre las inconformidades expresadas por los productores nacionales de granos, respecto a los precios de compra.

"La nueva medida de elevar el arancel a la importación de maíz blanco en 50 por ciento, lejos de atender un tema de política pública, es otra medida de distracción por parte del Gobierno federal para evitar atender la crisis que viven los productores de maíz del noroeste y noreste del País", cuestionó el GCMA.

Indicó que estas medidas no resuelven la comercialización de maíz de Sinaloa y que deja al descubierto el desmantelamiento de los programas de apoyo a la comercialización de granos por parte de la Administración pública federal para los productores comerciales.

En ese sentido expuso que si bien México es autosuficiente en maíz blanco, cuando es necesario importar incluso traerlo de Sudáfrica o Estados Unidos es más barato que distribuirlo desde Sinaloa, debido a la falta de infraestructura para el traslado a zonas como la Península de Yucatán.

"El uso del maíz blanco importado es para el sector harinero y no para tortillas de nixtamal", detalló Juan Carlos Anaya, director general de GCMA, debido a que el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se busca garantizar que las tortillerías no utilicen maíz importado.

Además, la nueva reimposición de aranceles sumaría otro desacuerdo con los países con los que se tiene un trato comercial, por ejemplo con Estados Unidos por el T-MEC o por lo que se pactó a través de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

"Estados Unidos y Canadá tendrían más motivos para establecer paneles al amparo del T-MEC, al imponer los temas ideológicos sobre científicos", resaltó el grupo de análisis.

Entre enero y mayo pasado, de acuerdo con Aduanas, el precio promedio de importación de maíz blanco fue de 384 dólares por tonelada métrica, con lo que a partir de la aplicación del arancel, el costo sería de 576 dólares, explicó Anaya.