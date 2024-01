Postergan jóvenes adquisición de su primera casa

Ya sea por el encarecimiento de las viviendas o bien, si se tiene la capacidad económica, porque la prioridad es viajar, los jóvenes han postergado la adquisición de su primera casa.

La consultora inmobiliaria Daysi Portillo, expuso que actualmente se observa que jóvenes profesionistas registran sueldos altos, por lo que tienen oportunidad de adquirir una casa más pronto en comparación de las generaciones anteriores, que por lo regular tenían que esperar años para que pudieran acceder a créditos.

No obstante, dijo la consultora, para los jóvenes hoy no es una prioridad adquirir una casa, “primero quieren viajar, ahorrar, y lo último, comprar una casa, por lo que optan por rentar”, expuso.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Federico Baeza Mares, expuso que cuando antes lo primero que se buscaba era ser propietario de un bien inmueble, hoy la cultura de los jóvenes es rentar y no permanecer en un solo lugar.

Expuso que la tendencia es la renta de vivienda vertical, “es un tema de entender a los jóvenes, que son los que finalmente mueven el mercado”, dijo.

Aclaró que no se observa el problema de que las personas no puedan acceder a créditos hipotecarios, “simplemente son las tendencias y los jóvenes demandan departamentos, por eso los esfuerzos del Municipio de tener una ciudad cercana, no vivir alejados. Hay nuevas modalidades de trabajo vía electrónica, hay una revolución, todo un cambio”, dijo.

En el mismo sentido, César de la Rosa, presidente de la Sección Especializada de Inmobiliarias de Canaco, expuso que actualmente hay más créditos hipotecarios disponibles que en el pasado, por lo que consideró que los jóvenes deben primero echar raíces en una ciudad o una zona para tener el interés por los financiamientos.

Indicó que las tasas de interés de los créditos hipotecarios rondan entre el 9.15% al 11.13%, es decir, menos del 1% mensual, cuando en años anteriores oscilaban del 18 al 22%.