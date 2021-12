Prefieren ir de ‘shopping’ en Juárez

Carlos Sánchez / El Diario

La inflación histórica en Estados Unidos, el dólar caro y la pandemia han desanimado a chihuahuenses de cruzar la frontera para hacer sus compras en El Paso.

Patricia Rodríguez acudió este fin de semana de compras a El Paso después de más de un año de no hacerlo al haber estado cerrada la frontera.

El objetivo era ir por los regalos navideños y ropa para ella y sus hijas, sin embargo, su entusiasmo se convirtió en desánimo al encontrarse todo mucho más caro.

“Ya no es lo mismo, todo está carísimo y hay muy poca ropa en las tiendas, antes encontraba por ejemplo pantaloneras para mis hijas hasta en 7 u 8 dólares, máximo 10, y ahora había sólo de un par de estilos, pero entre 14 y 18 dólares”, expresó.

A Viviana Herrera le pasó algo similar. Dijo haber ahorrado durante meses para acudir de compras a El Paso en cuanto abrieran los puentes. Sin embargo, al ir este sábado por los regalos navideños y más artículos personales, se sorprendió con lo caras que encontró las cosas.

“Me encontré todo más caro. Hay pocas cosas y más caras. Yo la verdad no encontré lo que quería y no me gasté mi dinero. Sólo compré poco y el resto mejor lo dejé para comprar en Juárez. Es verdad que en El Paso hay cosas de mayor calidad, pero ahorita, ya con lo caro, ya no le alcanza a uno como antes”.

Hasta hace dos años, Liliana Herrera también acostumbraba a ir cada 15 días a comprar ropa o zapatos a Ross, tienda muy popular entre los fronterizos por sus precios bajos.

Sin embargo, con un tipo de cambio a 21 pesos por dólar, afirmó que prefiere hoy evitar el tráfico de los puentes internacionales y hacer sus compras en este lado de la frontera, donde el costo de los mismos artículos es similar.

Además, debido a que perdió un familiar a causa de Covid-19 en la segunda ola del año pasado, afirmó que prefiere no exponerse a contagios, pues en su única visita a El Paso desde que abrieron los puentes internacionales, se percató que son pocas las personas que usan cubrebocas allá.

“Me sorprendió ver cómo la gente anda sin cubrebocas como si nada. Ni para entrar a la tienda te lo piden y mucho menos respetan la sana distancia. Las cosas tampoco cuestan lo mismo antes de la pandemia y está todo muy escaso. No vale la pena arriesgarse”, refirió.

Carmen Gutiérrez, otra de las fronterizas, dijo que pese a la reapertura de fronteras, ha optado por comprar en Juárez, debido al tipo de cambio y la pandemia.

La mujer destacó que acostumbraba ir también a cargar gasolina en El Paso, donde antes de la pandemia costaba poco menos de dos dólares, pero hoy rebasa los tres.

“Así como está el dólar de caro sale lo mismo comprar aquí en Juárez y te ahorras línea en los puentes”, dijo.

En cuanto a la afluencia de personas en las tiendas y el tiempo de cruce, comentó que le pareció menor a los años antes de la pandemia, pues sólo en el puente demoró una hora y media, de las más de cuatro que esperó por ejemplo en 2019.

El incremento de precios en Estados Unidos alcanzó 6.8 por ciento en noviembre pasado comparado con igual mes de 2020, cifra histórica en 39 años.

“En Estados Unidos ya no alcanzamos los mismos precios que había antes de la pandemia, sobre todo en los materiales de construcción”, expresó Rogelio Ramos Guevara, presidente de la Cámara Nacional de Comercio.

Pese a ello, afirmó que la ‘costumbre’ de los juarenses de ir de compras a El Paso se reactivó con la apertura de los puentes internacionales.

Afirmó que durante el tiempo que estuvo cerrada la frontera, se había visto beneficiado el comercio local al no darse fuga de consumidores.

“Yo no diría que es fuga, más bien son costumbres que tienen los locales de ir a comprar allá cosas que no encuentran aquí, sobre todo de la eléctrica, que allá está muy avanzada”, dijo.

“También ropa y calzado son otros de los artículos que más compra la gente allá porque hay mucha mayor variedad”, agregó.

Sin embargo, ante la proximidad de Navidad, los centros comerciales de la ciudad lucen con más afluencia de personas en búsqueda de los regalos de Santa Claus.

