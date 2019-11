Premia Banxico iniciativas de inclusión

Ciudad de México.- El Banco de México (Banxico) otorgó el Premio Contacto Banxico 2019 a seis trabajos destacados de alumnos de preparatoria.

En su décima edición, el premio, titulado "Inclusión Financiera en un Click", buscó incentivar a alumnos de educación media superior a proponer iniciativas para fomentar el uso de medios electrónicos como forma de pagos, explicó Alejandro Díaz de León, gobernador de Banxico.

"El Premio Contacto Banxico ha tenido tres objetivos primordiales: acercar al Banco de México al sector que cursa la educación media superior, estimular a maestros y alumnos a que conozcan la operación del Banco de México e incentivar a utilizar la información que difunde el Banco de México", comentó durante la gala de premiación.

En esta edición se recibieron 525 materiales, de los cuales 412 fueron escritos y 113 en video, destacó.

En total se inscribieron 857 equipos, con 3 mil 505 personas. El 54 por ciento fueron mujeres y el 46 por ciento, hombres.

Mientras que el número de escuelas participantes fue de 206, de las cuales el 54 por ciento son públicas y 46 por ciento, privadas.

Díaz de León comentó que en todas las ediciones del Premio Contacto Banxico se ha recibido la participación de 11 mil equipos y revisado más de 6 mil trabajos.

Los equipos estuvieron formados de tres a cuatro alumnos con un profesor de su institución, los cuales elaboraron un trabajo escrito o un video.

Los trabajos fueron evaluados por expertos del sector público, la banca o el sector financiero, afirmó el gobernador de Banxico.

Asimismo, aseguró que la falta de inclusión financiera agrava las desigualdades y desaprovecha iniciativas y talentos potenciales. No obstante, los medios electrónicos permiten disminuir la brecha de acceso.

"La tecnología facilita la inclusión al sistema financiero toda la población, incrementa las ventajas de participar en los medios financieros y el papel de los medios electrónicos de pago", dijo.

Díaz de León recordó que Banxico puso en funcionamiento el sistema de Cobro Digital (CoDi), el cual se espera tenga un impacto positivo para facilitar las transacciones electrónicas inmediatas y evitar corrupción, al registrar los pagos electrónicamente.

Preocupa a Heath estancamiento

El subgobernador del Banxico, Jonathan Heath, manifestó su preocupación por el estancamiento de la economía mexicana, aunque aseguró que la recuperación está "a la vuelta".

"Siempre la economía va a preocupar, pero yo sí pienso que la recuperación está a la vuelta", argumentó después de participar en la entrega del premio.

Después de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó una tasa nula de crecimiento durante el tercer trimestre de 2019, al descontar la inflación y la estacionalidad, consideró que la recesión técnica es un asunto "más mediático que cualquier otro".

Heath explicó que la definición de recesión obedece a un término generalizado y significativo en la actividad económica, pues tiende a extenderse en todos los sectores productivos.

"Aquí no es significativo, o sea 0.1 por ciento de caída no es significativo, o sea estamos estancados y no es generalizada", acentuó.