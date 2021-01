Preocupa a IP reclamo energético de EU

Ciudad de México.- El Consejo Coordinador Empresaria (CCE) expresó su preocupación por la carta en la que tres altos funcionarios de Donald Trump reclamaron a México el bloqueo a la inversión privada en materia energética y las medidas que favorecen al monopolio de Pemex y CFE.

"La carta es muy clara y expresa una preocupación que hemos expresado en México sobre el cambio continuo en la regulación y reglas del juego que no dan certidumbre a la inversión. Es preocupante que entidades externas a México estén ya muy alertas de este tema, en este caso el socio comercial más importante", señaló Roger González, presidente de la Comisión de Energía del CCE.

Dijo que de parte del sector privado hay apertura para mejorar la regulación energética en el País, pero reclamó que no hay diálogo con las autoridades.

"No hay una mesa donde nos podamos sentar a platicar. No hay una apertura para conversar estos temas importantes. Lo que tenemos hoy en el sector energético es mejorable; no hemos encontrado ese eco en el lado del Gobierno", subrayó.

González recordó que 200 proyectos energéticos se encuentran en pausa debido a que están trabados los permisos o por inestabilidad regulatoria.

"La cartera total son 200 proyectos dentro del sector de energía que de alguna manera han estado en pausa por la inestabilidad regulatoria a la que se refería la carta de Estados Unidos, y por la falta de permisos y agilidad administrativa".

En una carta fechada el 11 de enero, el Secretario de Estado, Mike Pompeo; el de Energía, Dan Brouillette, y el de Comercio, Wilbur L. Ross, reclamaron a sus contrapartes mexicanas por bloquear permisos de energía del sector privado y favorecer a las empresas estatales de energía.

"De ser cierto, esto sería profundamente problemático y suscitaría preocupaciones con respecto a los compromisos de México bajo el T-MEC", dice la misiva.