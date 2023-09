Prepara Canaco amparo vs reducción de jornada laboral y salario digno

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) prepara un amparo colectivo contra las iniciativas de reforma en materia laboral para reducir la jornada de 48 a 40 horas de trabajo y duplicar el aguinaldo.

El presidente de Canaco, Omar Armendáriz Jurado, expuso que al estar en discusión la reforma laboral para reducir la jornada laboral se tratará de pararla hasta que se presente una iniciativa para detonar la economía.

Aclaró que no se está en contra de mejorar las condiciones para los trabajadores, no obstante, dijo, cuando se plantea una iniciativa, primero se debe abordar con la parte afectada y el sector empresarial nunca es tomado en cuenta.

“Si los diputados federales van a presentar iniciativas, que sean para mejorar la economía, no a costa de los empresarios. No he visto a un diputado que presente un proyecto para elevar la actividad economía”, comentó.

Indicó el representante de los comerciantes organizados que los países que cuentan prestaciones como las que se han planteado es porque las empresas son rentables.

Precisó que a estos amparos se suma el que se alista contra el impuesto por la Ley de Derechos de Autor.

El presidente de Coparmex, Salvador Carrejo Orozco, expuso que se observa con preocupación estas iniciativas, pues si bien el organismo siempre ha estado dispuesto y de acuerdo en mejorar las condiciones de los colaboradores de las empresas, hay que ser prudentes en los momentos en que deben implementarse.

Apuntó que estas condiciones no se pueden dar por decreto, sino que la economía debe tener la capacidad para que estas condiciones sean factibles.

Susana Prieto, diputada federal de Morena, impulsa una reforma al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas. La redacción quedaría así: “Por cada cinco días de trabajo deberá disfrutar el operario de dos días de descanso, cuando menos”.

cvalenzuela@diarioch.com.mx