Pretende EU elevar arancel a tomate mexicano

Ciudad de México— El Gobierno de Estados Unidos amagó con elevar la cuota compensatoria a los envíos del tomate mexicano de la actual tasa de 17.56 por ciento a 25.28 por ciento, como resultado de la investigación que realiza de daño a la industria el Departamento de Comercio de ese país.

Aunque se esperaba una actualización de la cuota compensatoria de 17.56 por ciento que los exportadores mexicanos enfrentan desde el 7 de mayo pasado, la industria nacional confiaba en que el resultado de la investigación arrojara un ajuste de cero, ya que estimaron que no se determinaría que se incurrió en daño a la industria de ese País.

El Gobierno estadounidense anunció que sus cálculos dieron como resultado un margen de dumping a los tomates mexicanos de 25.28 por ciento.

La Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES) dijo que la imposición de este impuesto sacaría completamente del mercado a los pequeños y medianos exportadores y bajaría un gran volumen de los envíos de tomate a Estados Unidos.

"Es muy alto (el margen de 25.28 por ciento).

"Materialmente terminaría con la exportación de tomate, sobrevivirían los más grandes, los más integrados y los que tienen mayor capacidad económica, pero la gran mayoría de los medianos y pequeños que exportan tendrían un perjuicio grave", señaló Mario Robles, director de la División de Hortalizas de CAADES.

Estados Unidos usó una metodología inapropiada que le permitió calcular un margen de dumping mayor, acusó el representante de los tomateros.

"En un ejercicio que hizo el despacho siguiendo el mismo procedimiento que normalmente usan para la investigación de dumping, nuestros abogados encontraron que el margen que seguramente habría de encontrar (el Departamento de) Comercio sería cero o muy próximo a cero", explicó el directivo de CAADES.

Algo que resulta muy extraño, agregó Mario Robles, es que el periodo que se tomó para realizar la investigación fue de mayo de 2018 a mayo de 2019 y durante ese lapso se estuvo exportando todavía con precios de referencia, por lo que las ventas no pudieron estar por debajo de los costos de producción.

"¿Cómo es posible?", cuestionó, "si nosotros estuvimos vendiendo al precio de referencia o por arriba del precio de referencia, porque era parte del Acuerdo no podíamos vender abajo de ese precio, el margen de dumping que debió resultar debió ser cero o próximo a cero".

La determinación final sobre la investigación antidumping del tomate por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos se espera para el 19 de septiembre.