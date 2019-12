Prevé Cepal nulo crecimiento de México

Ciudad de México.- La tasa de crecimiento para México al cierre de 2019 será de cero por ciento, informó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En noviembre pasado la proyección para el crecimiento del Producto Interno Bruto mexicano era de 0.2 por ciento.

Para el siguiente año, la Cepal mantuvo su expectativa de 1.3 por ciento, expuso Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva del organismo durante la presentación del "Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2019".

Se estima que la región de América Latina y el Caribe llegue hasta 0.1 por ciento de crecimiento en 2019, donde 14 de las 20 economías que conforman la región están en niveles de 1 por ciento.

Durante el primer semestre del año, 18 de las 20 economías de América Latina y el Caribe se han desacelerado, excepto Colombia y Guatemala, respecto a 2018.

Para la región 2019 es el sexto año consecutivo de bajo crecimiento.

El PIB per cápita de la región se ha contraído 4 por ciento entre 2014 y 2019.

Para impulsar el crecimiento como bloque económico, se requiere que estos países, en principio, mejoren su economía de manera interna para aportar a la región, dijo Bárcena.

Para el crecimiento mundial se espera que sea de 1.7 por ciento para el cierre de 2019.

Mientras que se estima que China cierre con 6.1 por ciento para 2019, pero en 2020 sería de 5.8 por ciento.

El volumen de comercio mundial cayó 0.4 por ciento, la primera caída desde la crisis económica de 2009.

Bárcena dijo que pese al pronóstico nulo de crecimiento de la economía mexicana, no se encuentra en recesión.

"Nuestra estimación del cuarto trimestre contempla un crecimiento pequeño, pero positivo, por lo tanto nosotros no consideramos que la economía mexicana esté en recesión, por este cuarto trimestre que suponemos va a ser positivo", detalló.

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2020 sería un factor que ayude a la reactivación económica para el siguiente año, pues daría mayor estabilidad, comentó.

Agregó que el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado es otro factor que impulsará el crecimiento en el País.

De igual forma, se esperaría que aumente el consumo de México en 2020, por ello el crecimiento será mayor para ese año, refirió.

El impulso de la puesta en marcha del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), dijo, es esperado para apoyar el nivel de inversión, lo cual también aportaría al aumento del crecimiento.